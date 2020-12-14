Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant Так, підвал - це жирний плюс. Але, на жаль, такими прихистками усіх киян у найближче десятиліття не забезпечити. До того ж, мало задоволення, коли вибравшись з підвалу, людина опиниться на сотні метрів ландщафту серед суцільних руїн. Але нещодавно під Києвом з"явився захисний чинник, який актуалізує правило трьох "Л". Тим людям, які перебувають, без перебільшення, у щасливій локації, а саме у столиці, віднині бігати щоразу у підвал і переживати за цілісність свого житла особливо й не варто. Причина нашого відносного спокою - німецький ЗРК IRIS-T та фаховий рівень спеціалістів ЗСУ. Чим більше цих комплексів якнайшвидше надійде, тим надійніше "парасолька". https://war.obozrevatel.com/ukr/zbivae- ... 1666680830
ihorkyiv написав:Frant Так, підвал - це жирний плюс. Але, на жаль, такими прихистками усіх киян у найближче десятиліття не забезпечити. До того ж, мало задоволення, коли вибравшись з підвалу, людина опиниться на сотні метрів ландщафту серед суцільних руїн. Але нещодавно під Києвом з"явився захисний чинник, який актуалізує правило трьох "Л". Тим людям, які перебувають, без перебільшення, у щасливій локації, а саме у столиці, віднині бігати щоразу у підвал і переживати за цілісність свого житла особливо й не варто. Причина нашого відносного спокою - німецький ЗРК IRIS-T та фаховий рівень спеціалістів ЗСУ. Чим більше цих комплексів якнайшвидше надійде, тим надійніше "парасолька". https://war.obozrevatel.com/ukr/zbivae- ... 1666680830
То що, влаштувати аукціон на бучанський жилий цоколь?