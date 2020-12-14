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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10353103541035510356>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 21:46

pesikot кому-то будет, кому-то нет. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:54

Frant Так, підвал - це жирний плюс. Але, на жаль, такими прихистками усіх киян у найближче десятиліття не забезпечити. До того ж, мало задоволення, коли, вибравшись з підвалу, людина опиниться на сотні метрів ландщафту серед суцільних руїн. Але нещодавно під Києвом з"явився захисний чинник, який актуалізує правило трьох "Л". Тим людям, які перебувають, без перебільшення, у щасливій локації, а саме у столиці, віднині бігати щоразу у підвал і переживати за цілісність свого житла особливо й не варто. Причина нашого відносного спокою - німецький ЗРК IRIS-T та фаховий рівень спеціалістів ЗСУ. Чим більше цих комплексів якнайшвидше надійде, тим надійніше "парасолька". https://war.obozrevatel.com/ukr/zbivae- ... 1666680830
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Вів 25 жов, 2022 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 10:32

  ihorkyiv написав:Frant Так, підвал - це жирний плюс. Але, на жаль, такими прихистками усіх киян у найближче десятиліття не забезпечити. До того ж, мало задоволення, коли вибравшись з підвалу, людина опиниться на сотні метрів ландщафту серед суцільних руїн. Але нещодавно під Києвом з"явився захисний чинник, який актуалізує правило трьох "Л". Тим людям, які перебувають, без перебільшення, у щасливій локації, а саме у столиці, віднині бігати щоразу у підвал і переживати за цілісність свого житла особливо й не варто. Причина нашого відносного спокою - німецький ЗРК IRIS-T та фаховий рівень спеціалістів ЗСУ. Чим більше цих комплексів якнайшвидше надійде, тим надійніше "парасолька". https://war.obozrevatel.com/ukr/zbivae- ... 1666680830

То що, влаштувати аукціон на бучанський жилий цоколь?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 10:43

  flyman написав:
  ihorkyiv написав:Frant Так, підвал - це жирний плюс. Але, на жаль, такими прихистками усіх киян у найближче десятиліття не забезпечити. До того ж, мало задоволення, коли вибравшись з підвалу, людина опиниться на сотні метрів ландщафту серед суцільних руїн. Але нещодавно під Києвом з"явився захисний чинник, який актуалізує правило трьох "Л". Тим людям, які перебувають, без перебільшення, у щасливій локації, а саме у столиці, віднині бігати щоразу у підвал і переживати за цілісність свого житла особливо й не варто. Причина нашого відносного спокою - німецький ЗРК IRIS-T та фаховий рівень спеціалістів ЗСУ. Чим більше цих комплексів якнайшвидше надійде, тим надійніше "парасолька". https://war.obozrevatel.com/ukr/zbivae- ... 1666680830

То що, влаштувати аукціон на бучанський жилий цоколь?

З цим кроком слід бути обережнішим, бо від кількості бажаючих зависнуть ОЛХ та інші ресурси, а столичним орендодавцям ще квартири здавати треба. Почніть без поспіху розклеювати своє повідомлення на бучанських стовпах, а "сороки" вже самі звістку рознесуть на десятки кілометрів. От заздрю я вашим перспективам.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ihorkyiv написав: Почніть без поспіху розклеювати своє повідомлення на бучанських с̶т̶о̶в̶п̶а̶х̶,
смітниках
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:44

  rjkz написав:Сегодня разговаривал с работников одного из овноблоковых ЖК с заселенными 4-мя очередями. Мерзнут, потому что в ЖК проживает менее 25% жильцов.


Опаленням ще не користувався, вікна НЕ панорамні. Температура біля 18-20 градусів, комфортно.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 17:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Госпожа Верещук призвала украинцев еще пол года не возвращаться в страну.

Как это скажется на цене прелести?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 18:51

  Ромасик написав:Госпожа Верещук призвала украинцев еще пол года не возвращаться в страну.

Укро-бидло-їліті не потрібне лишнє населення. Взагалі, не потрібне населення. Території - так, потрібні, їх можна продати, здати чи просрати.

Де ще є в світі країни, керівництво яких не зацікавлене в наявності людей на теренах держави?????
Повний капець. Бувші трієшники рулять!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 19:02

Frant та не кажіть так, хай цього року сидять там в теплі і трохи нагодовані.

А деякі молоді самиці вже й облаштовують європейське гніздечко.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 19:12

Ипотека 3% первые сделки
Продалась 1к квартира 45 кв. метров
Троещина, Дом АППС 1989 года
Состояние под ремонт
Состояние МОПов - bля, Как можно так жить?
Цена довоенная (если считать в долларах)
Сама сделка естественно в гривне и по безналу.

ПС Не только лишь все квартиры в Киеве подпадают под критерии ипотеки 3%
Новострой - разве что ЖК Милос протискивается в эти критерии.
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