Ніяк. Ринок нерухомості - у глибокому анабіозі, близькому до броуновського руху за умов абсолютного нуля градусів Кельвіна. Ціна є невід"ємним елементом ринку та являє собою ту суму коштів, за яку продавець згоден передати покупцеві свій товар. Продавець, пам"ятаючи вартість (сумарне вираження витрат, здійснених ним на придбання, ремонт і збут об"єкта) "квіточки", виставляє її за 350 тисяч доларів. Покупець, зваживши на об"єктивні обставини в умовах війни, прикладає вказівного пальця до скроні і повільними різноспрямованими напівобертами демонструє свою відповіть продавцю. Після цього ринкові відносини переходять у стан, окреслений на початку посту. Сторони залишаються при своїх інтересах до припинення впливу причинного фактора - війни.