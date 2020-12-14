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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10353103541035510356

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 19:19

  Ромасик написав:Госпожа Верещук призвала украинцев еще пол года не возвращаться в страну.

Как это скажется на цене прелести?

Ніяк. Ринок нерухомості - у глибокому анабіозі, близькому до броуновського руху за умов абсолютного нуля градусів Кельвіна. Ціна є невід"ємним елементом ринку та являє собою ту суму коштів, за яку продавець згоден передати покупцеві свій товар. Продавець, пам"ятаючи вартість (сумарне вираження витрат, здійснених ним на придбання, ремонт і збут об"єкта) "квіточки", виставляє її за 350 тисяч доларів. Покупець, зваживши на об"єктивні обставини в умовах війни, прикладає вказівного пальця до скроні і повільними різноспрямованими напівобертами демонструє свою відповіть продавцю. Після цього ринкові відносини переходять у стан, окреслений на початку посту. Сторони залишаються при своїх інтересах до припинення впливу причинного фактора - війни.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 19:31

  ihorkyiv написав:
  Ромасик написав:Госпожа Верещук призвала украинцев еще пол года не возвращаться в страну.

Как это скажется на цене прелести?

Ніяк. Ринок нерухомості - у глибокому анабіозі, близькому до броуновського руху за умов абсолютного нуля градусів Кельвіна. Ціна є невід"ємним елементом ринку та являє собою ту суму коштів, за яку продавець згоден передати покупцеві свій товар. Продавець, пам"ятаючи вартість (сумарне вираження витрат, здійснених ним на придбання, ремонт і збут об"єкта) "квіточки", виставляє її за 350 тисяч доларів. Покупець, зваживши на об"єктивні обставини в умовах війни, прикладає вказівного пальця до скроні і повільними різноспрямованими напівобертами демонструє свою відповіть продавцю. Після цього ринкові відносини переходять у стан, окреслений на початку посту. Сторони залишаються при своїх інтересах до припинення впливу причинного фактора - війни.

Покупець, курва, ще пошкодує!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 19:40

  airmax78 написав:Покупець, курва, ще пошкодує!

З Вами погоджуюсь, що покупець, пошкодує, правда тільки в одному, що у нього буде занадто великий вибір дешевих квіточок і йому буде тяжко вибирати краще з найкращого.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 20:23

  UA написав:Ипотека 3% первые сделки
Продалась 1к квартира 45 кв. метров
Троещина, Дом АППС 1989 года
Состояние под ремонт
Состояние МОПов - bля, Как можно так жить?
Цена довоенная (если считать в долларах)
Сама сделка естественно в гривне и по безналу.

ПС Не только лишь все квартиры в Киеве подпадают под критерии ипотеки 3%
Новострой - разве что ЖК Милос протискивается в эти критерии.


Вроде бы ипотеку под 3 % дают только на новые дома.
Инфа точная ?
Исли да, то дурак тот кто купил и тот кто финансирует убитые квартиры.
Хомякоид
 
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