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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 жов, 2022 19:19
Ромасик написав:
Госпожа Верещук призвала украинцев еще пол года не возвращаться в страну. Как это скажется на цене прелести?
Ніяк. Ринок нерухомості - у глибокому анабіозі, близькому до броуновського руху за умов абсолютного нуля градусів Кельвіна. Ціна є невід"ємним елементом ринку та являє собою ту суму коштів, за яку продавець згоден передати покупцеві свій товар. Продавець, пам"ятаючи вартість (сумарне вираження витрат, здійснених ним на придбання, ремонт і збут об"єкта) "квіточки", виставляє її за 350 тисяч доларів. Покупець, зваживши на об"єктивні обставини в умовах війни, прикладає вказівного пальця до скроні і повільними різноспрямованими напівобертами демонструє свою відповіть продавцю. Після цього ринкові відносини переходять у стан, окреслений на початку посту. Сторони залишаються при своїх інтересах до припинення впливу причинного фактора - війни.
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ihorkyiv
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Додано: Вів 25 жов, 2022 19:31
ihorkyiv написав: Ромасик написав:
Госпожа Верещук призвала украинцев еще пол года не возвращаться в страну. Как это скажется на цене прелести?
Ніяк. Ринок нерухомості - у глибокому анабіозі, близькому до броуновського руху за умов абсолютного нуля градусів Кельвіна. Ціна є невід"ємним елементом ринку та являє собою ту суму коштів, за яку продавець згоден передати покупцеві свій товар. Продавець, пам"ятаючи вартість (сумарне вираження витрат, здійснених ним на придбання, ремонт і збут об"єкта) "квіточки", виставляє її за 350 тисяч доларів. Покупець, зваживши на об"єктивні обставини в умовах війни, прикладає вказівного пальця до скроні і повільними різноспрямованими напівобертами демонструє свою відповіть продавцю. Після цього ринкові відносини переходять у стан, окреслений на початку посту. Сторони залишаються при своїх інтересах до припинення впливу причинного фактора - війни.
Покупець, курва, ще пошкодує!
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airmax78
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Додано: Вів 25 жов, 2022 19:40
airmax78 написав:
Покупець, курва, ще пошкодує!
З Вами погоджуюсь, що покупець, пошкодує, правда тільки в одному, що у нього буде занадто великий вибір дешевих квіточок і йому буде тяжко вибирати краще з найкращого.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 20:23
UA написав:
Ипотека 3% первые сделки
Продалась 1к квартира 45 кв. метров
Троещина, Дом АППС 1989 года
Состояние под ремонт
Состояние МОПов - bля, Как можно так жить?
Цена довоенная (если считать в долларах)
Сама сделка естественно в гривне и по безналу.
ПС Не только лишь все квартиры в Киеве подпадают под критерии ипотеки 3%
Новострой - разве что ЖК Милос протискивается в эти критерии.
Вроде бы ипотеку под 3 % дают только на новые дома.
Инфа точная ?
Исли да, то дурак тот кто купил и тот кто финансирует убитые квартиры.
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