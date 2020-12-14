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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10354103551035610357>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 19:40

  airmax78 написав:Покупець, курва, ще пошкодує!

З Вами погоджуюсь, що покупець, пошкодує, правда тільки в одному, що у нього буде занадто великий вибір дешевих квіточок і йому буде тяжко вибирати краще з найкращого.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 20:23

  UA написав:Ипотека 3% первые сделки
Продалась 1к квартира 45 кв. метров
Троещина, Дом АППС 1989 года
Состояние под ремонт
Состояние МОПов - bля, Как можно так жить?
Цена довоенная (если считать в долларах)
Сама сделка естественно в гривне и по безналу.

ПС Не только лишь все квартиры в Киеве подпадают под критерии ипотеки 3%
Новострой - разве что ЖК Милос протискивается в эти критерии.


Вроде бы ипотеку под 3 % дают только на новые дома.
Инфа точная ?
Исли да, то дурак тот кто купил и тот кто финансирует убитые квартиры.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Ипотека 3% первые сделки
Продалась 1к квартира 45 кв. метров
Троещина, Дом АППС 1989 года
Состояние под ремонт
Состояние МОПов - bля, Как можно так жить?
Цена довоенная (если считать в долларах)
Сама сделка естественно в гривне и по безналу.

ПС Не только лишь все квартиры в Киеве подпадают под критерии ипотеки 3%
Новострой - разве что ЖК Милос протискивается в эти критерии.


То 1989 протиснулся в ипотеку? Или где у нее теперь узкое место? Раньше было до 10 лет.

Состояние МОПов - bля, Как можно так жить? - как можно жить на Троещине?

Цена довоенная - с как же стадия принятия? Суровые троещинские беженцы не знали о -20-30%?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:45

  reus написав:
  airmax78 написав:Покупець, курва, ще пошкодує!

З Вами погоджуюсь, що покупець, пошкодує, правда тільки в одному, що у нього буде занадто великий вибір дешевих квіточок і йому буде тяжко вибирати краще з найкращого.

це так як хто не здав ПА12 пошкодує здаючи $$ ПА40
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:46

  Хомякоид написав:
  UA написав:Ипотека 3% первые сделки
Продалась 1к квартира 45 кв. метров
Троещина, Дом АППС 1989 года
Состояние под ремонт
Состояние МОПов - bля, Как можно так жить?
Цена довоенная (если считать в долларах)
Сама сделка естественно в гривне и по безналу.

ПС Не только лишь все квартиры в Киеве подпадают под критерии ипотеки 3%
Новострой - разве что ЖК Милос протискивается в эти критерии.


Вроде бы ипотеку под 3 % дают только на новые дома.
Инфа точная ?
Исли да, то дурак тот кто купил и тот кто финансирует убитые квартиры.

Сейчас всё поменялось.
Дома младше 50 лет.
Есть ограничения по площади, по цене всего объекта, по цене квадратного метра.
Я называю эту ипотеку Троещинская ипотека.
Печерску можно не волноваться.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:52

Життя вирує. Не усі пішли служити до Віденської територіальної оборони.
"На столичній Оболоні ввели в експлуатацію ЖК з найвищим класом енергоефективності. "Квадрат" коштує 100 тис. грн" https://ubr.ua/uk/market/real-estate/na ... atsiyu-zhk
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:55

  Ромасик написав:
То 1989 протиснулся в ипотеку? Или где у нее теперь узкое место? Раньше было до 10 лет.
Мир меняется
Состояние МОПов - bля, Как можно так жить? - как можно жить на Троещине?
Не знаю. Тут говорили про удаленку.
Цена довоенная - с как же стадия принятия? Суровые троещинские беженцы не знали о -20-30%?

Гривна на счет это ведь существенный момент в наше время. Правда?
Например Оболонь не соответствует критерию максимальной цены квадратного метра.
Русановка возрасту домов.
Это специальная троещинская ипотека.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Есть ограничения по площади, по цене всего объекта, по цене квадратного метра.

То раньше тоже эти ограничения были, но все что сверху можно было доплатить самому. Хотя и сейчас вероятно можно.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Например Оболонь не соответствует критерию максимальной цены квадратного метра.
а можно эти лимиты в цифрах? Я не для себя, я для Долярчика
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Гривна на счет это ведь существенный момент в наше время.

Лучше гривня на счет чем квартира на Троещине. Что не так с гривней на счету?
Ромасик
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