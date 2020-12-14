Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Ипотека 3% первые сделки Продалась 1к квартира 45 кв. метров Троещина, Дом АППС 1989 года Состояние под ремонт Состояние МОПов - bля, Как можно так жить? Цена довоенная (если считать в долларах) Сама сделка естественно в гривне и по безналу.
ПС Не только лишь все квартиры в Киеве подпадают под критерии ипотеки 3% Новострой - разве что ЖК Милос протискивается в эти критерии.
Вроде бы ипотеку под 3 % дают только на новые дома. Инфа точная ? Исли да, то дурак тот кто купил и тот кто финансирует убитые квартиры.
UA написав:Ипотека 3% первые сделки Продалась 1к квартира 45 кв. метров Троещина, Дом АППС 1989 года Состояние под ремонт Состояние МОПов - bля, Как можно так жить? Цена довоенная (если считать в долларах) Сама сделка естественно в гривне и по безналу.
ПС Не только лишь все квартиры в Киеве подпадают под критерии ипотеки 3% Новострой - разве что ЖК Милос протискивается в эти критерии.
То 1989 протиснулся в ипотеку? Или где у нее теперь узкое место? Раньше было до 10 лет.
Состояние МОПов - bля, Как можно так жить? - как можно жить на Троещине?
Цена довоенная - с как же стадия принятия? Суровые троещинские беженцы не знали о -20-30%?
UA написав:Ипотека 3% первые сделки Продалась 1к квартира 45 кв. метров Троещина, Дом АППС 1989 года Состояние под ремонт Состояние МОПов - bля, Как можно так жить? Цена довоенная (если считать в долларах) Сама сделка естественно в гривне и по безналу.
ПС Не только лишь все квартиры в Киеве подпадают под критерии ипотеки 3% Новострой - разве что ЖК Милос протискивается в эти критерии.
Вроде бы ипотеку под 3 % дают только на новые дома. Инфа точная ? Исли да, то дурак тот кто купил и тот кто финансирует убитые квартиры.
Сейчас всё поменялось. Дома младше 50 лет. Есть ограничения по площади, по цене всего объекта, по цене квадратного метра. Я называю эту ипотеку Троещинская ипотека. Печерску можно не волноваться.
Ромасик написав: То 1989 протиснулся в ипотеку? Или где у нее теперь узкое место? Раньше было до 10 лет. Мир меняется Состояние МОПов - bля, Как можно так жить? - как можно жить на Троещине? Не знаю. Тут говорили про удаленку. Цена довоенная - с как же стадия принятия? Суровые троещинские беженцы не знали о -20-30%?
Гривна на счет это ведь существенный момент в наше время. Правда? Например Оболонь не соответствует критерию максимальной цены квадратного метра. Русановка возрасту домов. Это специальная троещинская ипотека.