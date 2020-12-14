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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10354103551035610357

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:10

  Ромасик написав:
UA написав:Есть ограничения по площади, по цене всего объекта, по цене квадратного метра.

То раньше тоже эти ограничения были, но все что сверху можно было доплатить самому. Хотя и сейчас вероятно можно.

Ставка 3% в гривне вряд ли распространяется на на то, что сверху.
Гривенв за 26 лет упала относительно доллара в 23 раза.
Через несколько лет весь остаток по ипотеке погасится карманными деньгами.
Холодильник новый не купят, а погасят ипотеку и всё.

В США прямо сейчас (а не год назад) какая ставка по ипотеке?
7-8 % ?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:13

  Ромасик написав:
UA написав:Например Оболонь не соответствует критерию максимальной цены квадратного метра.
а можно эти лимиты в цифрах? Я не для себя, я для Долярчика

По разным регионам разные лимиты.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Ипотека 3% первые сделки
Продалась 1к квартира 45 кв. метров
Троещина, Дом АППС 1989 года
Состояние под ремонт
Состояние МОПов - bля, Как можно так жить?
Цена довоенная (если считать в долларах)
Сама сделка естественно в гривне и по безналу


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Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Ставка 3% в гривне вряд ли распространяется на на то, что сверху.

Да, не распространяется, кредит берут на максимальную сумму, что тоже не плохо. Все равно на 2,5 млн редко давали. Средний размер льготной ипотеки был 700к.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:22

  Andrey2512 написав:
  UA написав:Ипотека 3% первые сделки
Продалась 1к квартира 45 кв. метров
Троещина, Дом АППС 1989 года
Состояние под ремонт
Состояние МОПов - bля, Как можно так жить?
Цена довоенная (если считать в долларах)
Сама сделка естественно в гривне и по безналу


Военный?

Ага и жена доктор.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Ромасик написав:
UA написав:Например Оболонь не соответствует критерию максимальной цены квадратного метра.
а можно эти лимиты в цифрах? Я не для себя, я для Долярчика

По разным регионам разные лимиты.


Наприклад, у Києві вартість квадратного метра обмежена 46,7 тис грн, а максимальна сума кредиту становить 2,45 млн грн. Для Львова – 39,8 тис грн та 2,09 млн грн, для Одеси – 38,3 тис грн та 2,01 млн грн відповідно.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Через несколько лет весь остаток по ипотеке погасится карманными деньгами.


От і подивимося :)
Faceless
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