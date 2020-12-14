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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 жов, 2022 22:10
Ромасик написав:
UA написав:Есть ограничения по площади, по цене всего объекта, по цене квадратного метра.
То раньше тоже эти ограничения были, но все что сверху можно было доплатить самому. Хотя и сейчас вероятно можно.
Ставка 3% в гривне вряд ли распространяется на на то, что сверху.
Гривенв за 26 лет упала относительно доллара в 23 раза.
Через несколько лет весь остаток по ипотеке погасится карманными деньгами.
Холодильник новый не купят, а погасят ипотеку и всё.
В США прямо сейчас (а не год назад) какая ставка по ипотеке?
7-8 % ?
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UA
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Додано: Вів 25 жов, 2022 22:13
Ромасик написав:
UA написав:Например Оболонь не соответствует критерию максимальной цены квадратного метра.
а можно эти лимиты в цифрах? Я не для себя, я для Долярчика
По разным регионам разные лимиты.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 22:17
UA написав:
Ипотека 3% первые сделки
Продалась 1к квартира 45 кв. метров
Троещина, Дом АППС 1989 года
Состояние под ремонт
Состояние МОПов - bля, Как можно так жить?
Цена довоенная (если считать в долларах)
Сама сделка естественно в гривне и по безналу
Военный?
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Andrey2512
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Додано: Вів 25 жов, 2022 22:19
UA написав:Ставка 3% в гривне вряд ли распространяется на на то, что сверху.
Да, не распространяется, кредит берут на максимальную сумму, что тоже не плохо. Все равно на 2,5 млн редко давали. Средний размер льготной ипотеки был 700к.
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Ромасик
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Додано: Вів 25 жов, 2022 22:22
Andrey2512 написав: UA написав:
Ипотека 3% первые сделки
Продалась 1к квартира 45 кв. метров
Троещина, Дом АППС 1989 года
Состояние под ремонт
Состояние МОПов - bля, Как можно так жить?
Цена довоенная (если считать в долларах)
Сама сделка естественно в гривне и по безналу
Военный?
Ага и жена доктор.
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UA
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Додано: Вів 25 жов, 2022 22:27
UA написав: Ромасик написав:
UA написав:Например Оболонь не соответствует критерию максимальной цены квадратного метра.
а можно эти лимиты в цифрах? Я не для себя, я для Долярчика
По разным регионам разные лимиты.
Наприклад, у Києві вартість квадратного метра обмежена 46,7 тис грн, а максимальна сума кредиту становить 2,45 млн грн. Для Львова – 39,8 тис грн та 2,09 млн грн, для Одеси – 38,3 тис грн та 2,01 млн грн відповідно.
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Ромасик
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Додано: Вів 25 жов, 2022 22:27
UA написав:Через несколько лет весь остаток по ипотеке погасится карманными деньгами.
От і подивимося
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Faceless
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