adeges
И сколько стоил в 13м тот объект и сколько по итогу обошёлся?
Когда выплатили? Страхование сколько % от суммы кредита или остатка было?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 жов, 2022 02:03
adeges
И сколько стоил в 13м тот объект и сколько по итогу обошёлся?
Когда выплатили? Страхование сколько % от суммы кредита или остатка было?
Додано: Сер 26 жов, 2022 07:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Моя думка - що така іпотека може заграти новими барвами лише після нашої перемоги/закінчення війни!
А ви всі що про це думаєте?
Додано: Сер 26 жов, 2022 07:31
Стіни обшиті пінопластом 20 см і геть обвішані сонячними батареями?
Підвал бонбостійкий і з двома входами/виходами? МОПи модні, плінтуси скритні? Інакше - за що 2500 дол/м2????
Додано: Сер 26 жов, 2022 07:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Для такого ствердження у нас багато невідомих
- який буде ВВП, платіжний баланс, торговельний баланс, безробіття, кількість населення, курс, середня зарплата, облікова ставка, допомога західних країн грантова і кредитна.
Додано: Сер 26 жов, 2022 07:47
Додано: Сер 26 жов, 2022 08:18
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