Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 жов, 2022 02:03
adeges И сколько стоил в 13м тот объект и сколько по итогу обошёлся? Когда выплатили? Страхование сколько % от суммы кредита или остатка было?
барабашов
Повідомлень: 2621
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 256 раз.
Попередження: 1
Профіль
Додано: Сер 26 жов, 2022 07:28
Моя думка - що така іпотека може заграти новими барвами лише після нашої перемоги/закінчення війни!
А ви всі що про це думаєте?
Успіх
Повідомлень: 4100
З нами з: 18.03.21
Подякував: 167 раз.
Подякували: 656 раз.
Профіль
3
6
1
Додано: Сер 26 жов, 2022 07:31
Стіни обшиті пінопластом 20 см і геть обвішані сонячними батареями?
Підвал бонбостійкий і з двома входами/виходами? МОПи модні, плінтуси скритні? Інакше - за що 2500 дол/м2????
Frant
Повідомлень: 23030
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1466 раз.
Подякували: 2426 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 жов, 2022 07:47
Успіх написав:
Моя думка - що така іпотека може заграти новими барвами лише після нашої перемоги/закінчення війни!
Для такого ствердження у нас багато невідомих
- який буде ВВП, платіжний баланс, торговельний баланс, безробіття, кількість населення, курс, середня зарплата, облікова ставка, допомога західних країн грантова і кредитна.
BIGor
Повідомлень: 6778
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 1444 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 26 жов, 2022 07:47
Успіх написав:
Моя думка - що така іпотека може заграти новими барвами лише після нашої перемоги/закінчення війни!
А ви всі що про це думаєте?
https://www.youtube.com/shorts/ABAJ6zGcE0E
Мизантрóп
Повідомлень: 7157
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1483 раз.
Подякували: 1401 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 26 жов, 2022 08:18
Успіх написав:
Моя думка - що така іпотека може заграти новими барвами лише після нашої перемоги/закінчення війни!
А ви всі що про це думаєте?
Думаю модератор удалит это видео
Там говорят, что продажи застройщиков упали в 30 раз.
За правду про застройщиков тут удаляют.
UA
Повідомлень: 7277
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1670 раз.
Подякували: 1998 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 26 жов, 2022 08:30
В Україні безробіття до кінця року сягне 30%.
Наслідки керування державою бувшими трієшниками, укро-бидло-їлітою. З безробітних будуть формувати трудові армії, за ЗП 6700 грн/міс вони будуть розчищати завали і допомагати енергетикам відновлювати інфраструктуру. Ціни КРЖН - ракетою уверх???
Frant
Повідомлень: 23030
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1466 раз.
Подякували: 2426 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 жов, 2022 08:34
UA написав:
Думаю модератор удалит это видео
Там говорят, что продажи застройщиков упали в 30 раз.
За правду про застройщиков тут удаляют.
Заборонені теми - війна, демографія, продажі забудовників, падіння цін на вторинці. Що я ще пропустив?
BIGor
Повідомлень: 6778
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 1444 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 26 жов, 2022 08:46
BIGor написав: UA написав:
Думаю модератор удалит это видео
Там говорят, что продажи застройщиков упали в 30 раз.
За правду про застройщиков тут удаляют.
Заборонені теми - війна, демографія, продажі забудовників, падіння цін на вторинці. Що я ще пропустив?
Табу всё что отвлекает от идеи занести все свои деньги в отдел продаж застройщика и остаться и без денег и без квартиры.
UA
Повідомлень: 7277
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1670 раз.
Подякували: 1998 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 26 жов, 2022 09:12
BIGor написав: UA написав:
Думаю модератор удалит это видео
Там говорят, что продажи застройщиков упали в 30 раз.
За правду про застройщиков тут удаляют.
Заборонені теми - війна, демографія, продажі забудовників, падіння цін на вторинці. Що я ще пропустив?
блекаути
flyman
Повідомлень: 29751
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1432 раз.
Подякували: 2561 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
23156
13790611
Сер 26 жов, 2022 08:41 UA
1111
4900667
3
4596
Пон 11 жов, 2021 17:05 _Klim