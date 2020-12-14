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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 жов, 2022 09:26
UA написав:
Думаю модератор удалит это видео
Там говорят, что продажи застройщиков упали в 30 раз.
За правду про застройщиков тут удаляют.
Все правильно роблять модератори: все це вороже ІПСО.
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airmax78
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Додано: Сер 26 жов, 2022 10:12
airmax78 написав: UA написав:
Думаю модератор удалит это видео
Там говорят, что продажи застройщиков упали в 30 раз.
За правду про застройщиков тут удаляют.
Все правильно роблять модератори: все це вороже ІПСО.
т.е. собирание денег на стройку с наивных, доверчивых граждан, а после бегство с баблом в Монако каким нибудь Вадимом Столаром это образец патриотизма?
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UA
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Додано: Сер 26 жов, 2022 10:19
BIGor написав: UA написав:
Думаю модератор удалит это видео
Там говорят, что продажи застройщиков упали в 30 раз.
За правду про застройщиков тут удаляют.
Заборонені теми - війна, демографія, продажі забудовників, падіння цін на вторинці. Що я ще пропустив?
Бонбостійкі підвали)))
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Frant
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