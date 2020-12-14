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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10356103571035810359>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 02:03

adeges
И сколько стоил в 13м тот объект и сколько по итогу обошёлся?
Когда выплатили? Страхование сколько % от суммы кредита или остатка было?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 07:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Моя думка - що така іпотека може заграти новими барвами лише після нашої перемоги/закінчення війни!
А ви всі що про це думаєте?
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 07:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Моя думка - що така іпотека може заграти новими барвами лише після нашої перемоги/закінчення війни!

Для такого ствердження у нас багато невідомих
- який буде ВВП, платіжний баланс, торговельний баланс, безробіття, кількість населення, курс, середня зарплата, облікова ставка, допомога західних країн грантова і кредитна.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 07:47

  Успіх написав:Моя думка - що така іпотека може заграти новими барвами лише після нашої перемоги/закінчення війни!
А ви всі що про це думаєте?

https://www.youtube.com/shorts/ABAJ6zGcE0E
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:26

  UA написав:Думаю модератор удалит это видео
Там говорят, что продажи застройщиков упали в 30 раз.
За правду про застройщиков тут удаляют.

Все правильно роблять модератори: все це вороже ІПСО.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 10:12

  airmax78 написав:
  UA написав:Думаю модератор удалит это видео
Там говорят, что продажи застройщиков упали в 30 раз.
За правду про застройщиков тут удаляют.

Все правильно роблять модератори: все це вороже ІПСО.

т.е. собирание денег на стройку с наивных, доверчивых граждан, а после бегство с баблом в Монако каким нибудь Вадимом Столаром это образец патриотизма?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 10:19

  BIGor написав:
  UA написав:Думаю модератор удалит это видео
Там говорят, что продажи застройщиков упали в 30 раз.
За правду про застройщиков тут удаляют.

Заборонені теми - війна, демографія, продажі забудовників, падіння цін на вторинці. Що я ще пропустив?

Бонбостійкі підвали)))
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 10:30

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Думаю модератор удалит это видео
Там говорят, что продажи застройщиков упали в 30 раз.
За правду про застройщиков тут удаляют.

Все правильно роблять модератори: все це вороже ІПСО.

т.е. собирание денег на стройку с наивных, доверчивых граждан, а после бегство с баблом в Монако каким нибудь Вадимом Столаром это образец патриотизма?


поправка - ..с жадных инвесторов, которые понимая риски хотели по легкому срубить бабла...

а так вопрос правильный )
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:01

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Думаю модератор удалит это видео
Там говорят, что продажи застройщиков упали в 30 раз.
За правду про застройщиков тут удаляют.

Все правильно роблять модератори: все це вороже ІПСО.

т.е. собирание денег на стройку с наивных, доверчивых граждан, а после бегство с баблом в Монако каким нибудь Вадимом Столаром это образец патриотизма?

Це ризики інвестування. Тріпл діджитс профітс пов'язані з відповіднем рівнем ризику. Не готові до такого рівня ризику - поки що є можливість придбати квітку в центрі Києва з дизайнерським ремонтом за 350куо і мати свої чесні 5% річних з оренди, або від подорожчання активу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:
  Faceless написав:
UA написав:Через несколько лет весь остаток по ипотеке погасится карманными деньгами.


От і подивимося :)


как человек, взявший грн ипотеку в декабре 2013 года, могу сказать, что конечно девальвация вещь приятная, но карманными деньгами рассчитаться за ипотеку не удалось.


Я теж на "кишенькові" не розраховував би, але в дол еквіваленті борг вже схуд майже вдвічі за рік, приємно
Faceless
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