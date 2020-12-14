Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Моя думка - що така іпотека може заграти новими барвами лише після нашої перемоги/закінчення війни!
Для такого ствердження у нас багато невідомих - який буде ВВП, платіжний баланс, торговельний баланс, безробіття, кількість населення, курс, середня зарплата, облікова ставка, допомога західних країн грантова і кредитна.
UA написав:Думаю модератор удалит это видео Там говорят, что продажи застройщиков упали в 30 раз. За правду про застройщиков тут удаляют.
Все правильно роблять модератори: все це вороже ІПСО.
т.е. собирание денег на стройку с наивных, доверчивых граждан, а после бегство с баблом в Монако каким нибудь Вадимом Столаром это образец патриотизма?
Це ризики інвестування. Тріпл діджитс профітс пов'язані з відповіднем рівнем ризику. Не готові до такого рівня ризику - поки що є можливість придбати квітку в центрі Києва з дизайнерським ремонтом за 350куо і мати свої чесні 5% річних з оренди, або від подорожчання активу.