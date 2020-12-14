RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10356103571035810359

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:03

Пишуть в Інтернеті, що 70% укро-біженців в Польщі і Німеччині вже знайшли собі роботу і навряд чи повернуться.
Перспективи модних київських МОПів?(((
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23031
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1466 раз.
Подякували: 2426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:04

  Faceless написав:
adeges написав:
  Faceless написав:
От і подивимося :)


как человек, взявший грн ипотеку в декабре 2013 года, могу сказать, что конечно девальвация вещь приятная, но карманными деньгами рассчитаться за ипотеку не удалось.


Я теж на "кишенькові" не розраховував би, але в дол еквіваленті моя вже схудла майже вдвічі, приємно

Скоро "схудне" ще в 2 рази, сумарно в чотири рази, в порівнянні з довоєнним часом. І це буде просто чудово! нарешті до нас наїде коптів-єгиптосів чи інших негритосів, їх така ціна влаштує, і демографія покращиться.

ЗП 200-300 дол/міс знову стане нормою в цій країні.
Я би сказав би, що вже стала - проте мені не повірять місцеві новобетонолюби.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23031
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1466 раз.
Подякували: 2426 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10356103571035810359
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2314, 2315, 2316
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23156 13793610
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 08:41
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4900670
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4596
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1363)
26.10.2022 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.