Пишуть в Інтернеті, що 70% укро-біженців в Польщі і Німеччині вже знайшли собі роботу і навряд чи повернуться.
Перспективи модних київських МОПів?(((
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Додано: Сер 26 жов, 2022 12:03
Пишуть в Інтернеті, що 70% укро-біженців в Польщі і Німеччині вже знайшли собі роботу і навряд чи повернуться.
Перспективи модних київських МОПів?(((
Додано: Сер 26 жов, 2022 12:04
Скоро "схудне" ще в 2 рази, сумарно в чотири рази, в порівнянні з довоєнним часом. І це буде просто чудово! нарешті до нас наїде коптів-єгиптосів чи інших негритосів, їх така ціна влаштує, і демографія покращиться.
ЗП 200-300 дол/міс знову стане нормою в цій країні.
Я би сказав би, що вже стала - проте мені не повірять місцеві новобетонолюби.
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