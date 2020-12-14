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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 жов, 2022 12:53
adeges
Случайно не в Международном Ипотечном?
Именно такая ставка там была для сотрудников.
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Voistov
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Додано: Сер 26 жов, 2022 13:14
Voistov написав:adeges
Случайно не в Международном Ипотечном?
Именно такая ставка там была для сотрудников.
Нет. Вся приятность заканчивается с увольнением: ставка с 8.5 ушла на 24 (депозитный индекс плюс 2%)
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Додано: Сер 26 жов, 2022 13:26
adeges написав: Voistov написав:adeges
Случайно не в Международном Ипотечном?
Именно такая ставка там была для сотрудников.
Нет. Вся приятность заканчивается с увольнением: ставка с 8.5 ушла на 24 (депозитный индекс плюс 2%)
Може, УкрСиб...
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Додано: Сер 26 жов, 2022 15:04
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