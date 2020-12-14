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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10356103571035810359

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:53

adeges

Случайно не в Международном Ипотечном?
Именно такая ставка там была для сотрудников.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:14

  Voistov написав:adeges

Случайно не в Международном Ипотечном?
Именно такая ставка там была для сотрудников.


Нет. Вся приятность заканчивается с увольнением: ставка с 8.5 ушла на 24 (депозитный индекс плюс 2%)
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:
  Voistov написав:adeges

Случайно не в Международном Ипотечном?
Именно такая ставка там была для сотрудников.


Нет. Вся приятность заканчивается с увольнением: ставка с 8.5 ушла на 24 (депозитный индекс плюс 2%)
Може, УкрСиб...
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/ ... skaa-ul-60

Посипалося
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:03

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60

Посипалося

Реус, я подумав - не буду подавати на Вас до суду за спробу пограбування в складі злочинного угрупування (Ви, сомік, фокс, хто там ще за вами в зговорі був?), але за умови виплати мені компенсації нанесеної моральної шкоди - 8 тисяч ЄВРО.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:21

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60

Посипалося

Взагалі неадекватна ціна, ще нікуди не сипалося...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60

Посипалося

Взагалі неадекватна ціна, ще нікуди не сипалося...
Ви їх в 2021 не бачили
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:50

  Faceless написав:Посипалося


наблюдаюв Киеве за хатами в одном районе.
заметил следующее:
цены конца 2021 года были: хрущи, панельки 1200...1400 и /монолит 1700...2300 за м2
до сентября цены снижались и местами люди выставляют меньше 800 / 1400 и хаты висели.
Предложения по старым ценам 1400/2300 практически исчезли.
И вот в октябре пошёл какой рост - толи хотелок (толи ещё чего и рынок развернулся), но опять появились хаты 1400/2300 и какбы вроде даже новые объекты.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:55

  airmax78 написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60

Посипалося

Реус, я подумав - не буду подавати на Вас до суду за спробу пограбування в складі злочинного угрупування (Ви, сомік, фокс, хто там ще за вами в зговорі був?), але за умови виплати мені компенсації нанесеної моральної шкоди - 8 тисяч ЄВРО.

Впевнений, що суд відхилить Ваш позов щодо організації меценатів, а шкода, бо мій адвокат вже 8-мий місяць сидить без хліба. І на рахунок 8-ми тисяч ЄВРО, це вже виглядає як вимагання. Ще з 90-х стаття ККУ щодо вимагання працює. Так, що пропоную бути більш обережними у висловленнях, а то легко можна змінити ваші віденські хороми на безкоштовні державні установи Мінюсту. І навіть можна отримати рішення суду про конфіскацію вашої квіточки, так що у вас є тільки один вихід, скоріше зливати, за скільки дають. У зв’язку з новими обставинами я вам зроблю нову цінову пропозицію.
reus
 
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