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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 жов, 2022 12:53
adeges
Случайно не в Международном Ипотечном?
Именно такая ставка там была для сотрудников.
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Voistov
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Додано: Сер 26 жов, 2022 13:14
Voistov написав:adeges
Случайно не в Международном Ипотечном?
Именно такая ставка там была для сотрудников.
Нет. Вся приятность заканчивается с увольнением: ставка с 8.5 ушла на 24 (депозитный индекс плюс 2%)
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adeges
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Додано: Сер 26 жов, 2022 13:26
adeges написав: Voistov написав:adeges
Случайно не в Международном Ипотечном?
Именно такая ставка там была для сотрудников.
Нет. Вся приятность заканчивается с увольнением: ставка с 8.5 ушла на 24 (депозитный индекс плюс 2%)
Може, УкрСиб...
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Faceless
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Додано: Сер 26 жов, 2022 15:04
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Faceless
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Додано: Сер 26 жов, 2022 16:03
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60
Посипалося
Реус, я подумав - не буду подавати на Вас до суду за спробу пограбування в складі злочинного угрупування (Ви, сомік, фокс, хто там ще за вами в зговорі був?), але за умови виплати мені компенсації нанесеної моральної шкоди - 8 тисяч ЄВРО.
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airmax78
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Додано: Сер 26 жов, 2022 16:21
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60
Посипалося
Взагалі неадекватна ціна, ще нікуди не сипалося...
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BIGor
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Додано: Сер 26 жов, 2022 16:47
BIGor написав: Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60
Посипалося
Взагалі неадекватна ціна, ще нікуди не сипалося...
Ви їх в 2021 не бачили
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Faceless
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Додано: Сер 26 жов, 2022 16:50
Faceless написав:
Посипалося
наблюдаюв Киеве за хатами в одном районе.
заметил следующее:
цены конца 2021 года были: хрущи, панельки 1200...1400 и /монолит 1700...2300 за м2
до сентября цены снижались и местами люди выставляют меньше 800 / 1400 и хаты висели.
Предложения по старым ценам 1400/2300 практически исчезли.
И вот в октябре пошёл какой рост - толи хотелок (толи ещё чего и рынок развернулся), но опять появились хаты 1400/2300 и какбы вроде даже новые объекты.
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uaprofi
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Додано: Сер 26 жов, 2022 16:55
airmax78 написав: Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60
Посипалося
Реус, я подумав - не буду подавати на Вас до суду за спробу пограбування в складі злочинного угрупування (Ви, сомік, фокс, хто там ще за вами в зговорі був?), але за умови виплати мені компенсації нанесеної моральної шкоди - 8 тисяч ЄВРО.
Впевнений, що суд відхилить Ваш позов щодо організації меценатів, а шкода, бо мій адвокат вже 8-мий місяць сидить без хліба. І на рахунок 8-ми тисяч ЄВРО, це вже виглядає як вимагання. Ще з 90-х стаття ККУ щодо вимагання працює. Так, що пропоную бути більш обережними у висловленнях, а то легко можна змінити ваші віденські хороми на безкоштовні державні установи Мінюсту. І навіть можна отримати рішення суду про конфіскацію вашої квіточки, так що у вас є тільки один вихід, скоріше зливати, за скільки дають. У зв’язку з новими обставинами я вам зроблю нову цінову пропозицію.
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reus
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Додано: Сер 26 жов, 2022 17:34
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60
Посипалося
Взагалі неадекватна ціна, ще нікуди не сипалося...
Ви їх в 2021 не бачили
Треба забути 2021 рік як страшний сон.
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BIGor
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