RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10357103581035910360>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:53

adeges

Случайно не в Международном Ипотечном?
Именно такая ставка там была для сотрудников.
Voistov
 
Повідомлень: 213
З нами з: 15.02.21
Подякував: 51 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:14

  Voistov написав:adeges

Случайно не в Международном Ипотечном?
Именно такая ставка там была для сотрудников.


Нет. Вся приятность заканчивается с увольнением: ставка с 8.5 ушла на 24 (депозитный индекс плюс 2%)
adeges
 
Повідомлень: 4041
З нами з: 14.03.06
Подякував: 315 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:
  Voistov написав:adeges

Случайно не в Международном Ипотечном?
Именно такая ставка там была для сотрудников.


Нет. Вся приятность заканчивается с увольнением: ставка с 8.5 ушла на 24 (депозитный индекс плюс 2%)
Може, УкрСиб...
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32192
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7611 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/ ... skaa-ul-60

Посипалося
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32192
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7611 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:03

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60

Посипалося

Реус, я подумав - не буду подавати на Вас до суду за спробу пограбування в складі злочинного угрупування (Ви, сомік, фокс, хто там ще за вами в зговорі був?), але за умови виплати мені компенсації нанесеної моральної шкоди - 8 тисяч ЄВРО.
airmax78
 
Повідомлень: 41147
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5091 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:21

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60

Посипалося

Взагалі неадекватна ціна, ще нікуди не сипалося...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6790
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60

Посипалося

Взагалі неадекватна ціна, ще нікуди не сипалося...
Ви їх в 2021 не бачили
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32192
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7611 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:50

  Faceless написав:Посипалося


наблюдаюв Киеве за хатами в одном районе.
заметил следующее:
цены конца 2021 года были: хрущи, панельки 1200...1400 и /монолит 1700...2300 за м2
до сентября цены снижались и местами люди выставляют меньше 800 / 1400 и хаты висели.
Предложения по старым ценам 1400/2300 практически исчезли.
И вот в октябре пошёл какой рост - толи хотелок (толи ещё чего и рынок развернулся), но опять появились хаты 1400/2300 и какбы вроде даже новые объекты.
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5405
З нами з: 21.04.11
Подякував: 820 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:55

  airmax78 написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60

Посипалося

Реус, я подумав - не буду подавати на Вас до суду за спробу пограбування в складі злочинного угрупування (Ви, сомік, фокс, хто там ще за вами в зговорі був?), але за умови виплати мені компенсації нанесеної моральної шкоди - 8 тисяч ЄВРО.

Впевнений, що суд відхилить Ваш позов щодо організації меценатів, а шкода, бо мій адвокат вже 8-мий місяць сидить без хліба. І на рахунок 8-ми тисяч ЄВРО, це вже виглядає як вимагання. Ще з 90-х стаття ККУ щодо вимагання працює. Так, що пропоную бути більш обережними у висловленнях, а то легко можна змінити ваші віденські хороми на безкоштовні державні установи Мінюсту. І навіть можна отримати рішення суду про конфіскацію вашої квіточки, так що у вас є тільки один вихід, скоріше зливати, за скільки дають. У зв’язку з новими обставинами я вам зроблю нову цінову пропозицію.
reus
 
Повідомлень: 3894
З нами з: 21.03.12
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:34

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60

Посипалося

Взагалі неадекватна ціна, ще нікуди не сипалося...
Ви їх в 2021 не бачили

Треба забути 2021 рік як страшний сон.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6790
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10357103581035910360>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2314, 2315, 2316
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23158 13808651
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 16:48
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4900683
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4596
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.