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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 жов, 2022 17:53
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5500808:Faceless"]https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60
Посипалося
Взагалі неадекватна ціна, ще нікуди не сипалося...
Ви їх в 2021 не бачили
Треба забути 2021 рік як страшний сон.[/quote]
Та нічого особливо страшного не було, мені більше подобалося за 2022. Ну підросли трохи ціни, але й доходи потроху росли, і ринок був досить живий при тому що кредитна складова була мізерна, не те що 2007-2008
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Додано: Сер 26 жов, 2022 17:58
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Ви їх в 2021 не бачили
Треба забути 2021 рік як страшний сон.
Та нічого особливо страшного не було, мені більше подобалося за 2022. Ну підросли трохи ціни, але й доходи потроху росли, і ринок був досить живий при тому що кредитна складова була мізерна, не те що 2007-2008
В 21 дивився двушки, так росло на 10 куе в місяць деякі місяці. Які доходи покривали такий ріст - я не знаю. Яка ЦА купляла те імно - я теж не знаю.
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:17
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Треба забути 2021 рік як страшний сон.
Та нічого особливо страшного не було, мені більше подобалося за 2022. Ну підросли трохи ціни, але й доходи потроху росли, і ринок був досить живий при тому що кредитна складова була мізерна, не те що 2007-2008
В 21 дивився двушки, так росло на 10 куе в місяць деякі місяці. Які доходи покривали такий ріст - я не знаю. Яка ЦА купляла те імно - я теж не знаю.
Та не треба дивитися на імно, тоді й питань до того не буде. А так - нерухомість як нерухомість, з вашими запитами то не дивно, що дорого було, але в Польщі в найбільших містах і тоді і тим більше зараз, аналогічне тому, які у вас були запити до київського житла - буде суттєво дорожче за київські ціни 2021. То ж нічого страшного й справді не було минулого року, а ви певно самі розумієте, що треба готуватися до ціни як мінімум +50% вище "страшного 2021", тільки вже на новому місці
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:25
Faceless написав:
Та не треба дивитися на імно, тоді й питань до того не буде. А так - нерухомість як нерухомість, з вашими запитами то не дивно, що дорого було, але в Польщі в найбільших містах і тоді і тим більше зараз, аналогічне тому, які у вас були запити до київського житла - буде суттєво дорожче за київські ціни 2021. То ж нічого страшного й справді не було минулого року, а ви певно самі розумієте, що треба готуватися до ціни як мінімум +50% вище "страшного 2021", тільки вже на новому місці
Які +50%? Ви прикалуєтесь? Да і порівняння погане, тут 4-х поверховий економ може бути з прямим ліфтом в паркінг, однаковими дверями і ручками. І порівнюєте таке Каховским 60. Це взагалі не смішно.
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:34
BIGor написав:
Які +50%? Ви прикалуєтесь? Да і порівняння погане, тут 4-х поверховий економ може бути з прямим ліфтом в паркінг, однаковими дверями і ручками. І порівнюєте таке Каховским 60. Це взагалі не смішно.
Я ніби нікому не пропонував Каховський, те, що я кидаю об'яву, то не реклама.
Ок, від теми плінтусів прихованого монтажу перейдемо до опції "однакові ручки".
Мабуть занизив, так, можна х2 одразу брати.
То, думаю, ви вже знайшли не в задуп'ї в невисотній забудові з однаковими ручками і ліфтом в паркінг економ? Як, по ціні бізнес-класу в Києві?
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:56
Faceless написав: BIGor написав:
Які +50%? Ви прикалуєтесь? Да і порівняння погане, тут 4-х поверховий економ може бути з прямим ліфтом в паркінг, однаковими дверями і ручками. І порівнюєте таке Каховским 60. Це взагалі не смішно.
Я ніби нікому не пропонував Каховський, те, що я кидаю об'яву, то не реклама.
Ок, від теми плінтусів прихованого монтажу перейдемо до опції "однакові ручки".
Мабуть занизив, так, можна х2 одразу брати.
То, думаю, ви вже знайшли не в задуп'ї в невисотній забудові з однаковими ручками і ліфтом в паркінг економ? Як, по ціні бізнес-класу в Києві?
З яких пір Ви експерт по польскій нерухомості?
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