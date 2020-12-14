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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10357103581035910360

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5500808:Faceless"]https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60

Посипалося

Взагалі неадекватна ціна, ще нікуди не сипалося...
Ви їх в 2021 не бачили

Треба забути 2021 рік як страшний сон.[/quote]

Та нічого особливо страшного не було, мені більше подобалося за 2022. Ну підросли трохи ціни, але й доходи потроху росли, і ринок був досить живий при тому що кредитна складова була мізерна, не те що 2007-2008
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:58

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Ви їх в 2021 не бачили

Треба забути 2021 рік як страшний сон.


Та нічого особливо страшного не було, мені більше подобалося за 2022. Ну підросли трохи ціни, але й доходи потроху росли, і ринок був досить живий при тому що кредитна складова була мізерна, не те що 2007-2008

В 21 дивився двушки, так росло на 10 куе в місяць деякі місяці. Які доходи покривали такий ріст - я не знаю. Яка ЦА купляла те імно - я теж не знаю.
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Треба забути 2021 рік як страшний сон.


Та нічого особливо страшного не було, мені більше подобалося за 2022. Ну підросли трохи ціни, але й доходи потроху росли, і ринок був досить живий при тому що кредитна складова була мізерна, не те що 2007-2008

В 21 дивився двушки, так росло на 10 куе в місяць деякі місяці. Які доходи покривали такий ріст - я не знаю. Яка ЦА купляла те імно - я теж не знаю.

Та не треба дивитися на імно, тоді й питань до того не буде. А так - нерухомість як нерухомість, з вашими запитами то не дивно, що дорого було, але в Польщі в найбільших містах і тоді і тим більше зараз, аналогічне тому, які у вас були запити до київського житла - буде суттєво дорожче за київські ціни 2021. То ж нічого страшного й справді не було минулого року, а ви певно самі розумієте, що треба готуватися до ціни як мінімум +50% вище "страшного 2021", тільки вже на новому місці
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:25

  Faceless написав:Та не треба дивитися на імно, тоді й питань до того не буде. А так - нерухомість як нерухомість, з вашими запитами то не дивно, що дорого було, але в Польщі в найбільших містах і тоді і тим більше зараз, аналогічне тому, які у вас були запити до київського житла - буде суттєво дорожче за київські ціни 2021. То ж нічого страшного й справді не було минулого року, а ви певно самі розумієте, що треба готуватися до ціни як мінімум +50% вище "страшного 2021", тільки вже на новому місці

Які +50%? Ви прикалуєтесь? Да і порівняння погане, тут 4-х поверховий економ може бути з прямим ліфтом в паркінг, однаковими дверями і ручками. І порівнюєте таке Каховским 60. Це взагалі не смішно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:Які +50%? Ви прикалуєтесь? Да і порівняння погане, тут 4-х поверховий економ може бути з прямим ліфтом в паркінг, однаковими дверями і ручками. І порівнюєте таке Каховским 60. Це взагалі не смішно.

Я ніби нікому не пропонував Каховський, те, що я кидаю об'яву, то не реклама.
Ок, від теми плінтусів прихованого монтажу перейдемо до опції "однакові ручки". :mrgreen:
Мабуть занизив, так, можна х2 одразу брати.
То, думаю, ви вже знайшли не в задуп'ї в невисотній забудові з однаковими ручками і ліфтом в паркінг економ? Як, по ціні бізнес-класу в Києві?
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:56

  Faceless написав:
  BIGor написав:Які +50%? Ви прикалуєтесь? Да і порівняння погане, тут 4-х поверховий економ може бути з прямим ліфтом в паркінг, однаковими дверями і ручками. І порівнюєте таке Каховским 60. Це взагалі не смішно.

Я ніби нікому не пропонував Каховський, те, що я кидаю об'яву, то не реклама.
Ок, від теми плінтусів прихованого монтажу перейдемо до опції "однакові ручки". :mrgreen:
Мабуть занизив, так, можна х2 одразу брати.
То, думаю, ви вже знайшли не в задуп'ї в невисотній забудові з однаковими ручками і ліфтом в паркінг економ? Як, по ціні бізнес-класу в Києві?

З яких пір Ви експерт по польскій нерухомості?
BIGor
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