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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10358103591036010361

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Скажут поехать в Луганск


Это кто вам может такое сказать?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 21:35

  Andrey2512 написав:
  airmax78 написав:Скажут поехать в Луганск


Это кто вам может такое сказать?

Ну на приклад.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 21:42

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60

Посипалося

А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Судя по 10й фотографии там найдешёвейшая сантехника КОЛО, причём дизайнером был прораб Флуя, как там срать - непонятно, разве что тщедушной даме 1,55 ростом или ребёнку, а 13е фото прямо пробуждает мою офицерскую честь дать залп всем дивизионом ОФ 152мм по этому ужасу - потому что такое можно было построить или в Новой Москве, или в зажопьях Ленинграда, куда по сходной цене за московскопитерской регистрацией ломанулась вся мухосранская лимита не видевшая до ТикТока унитаза
И если кто то от большого ума там приобретал что то по двушке и выше за метр с боиж-ремонтом - ну то такэ
Сколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 21:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?

Ну там є чимало мінусів, але це точно не гетто
  барабашов написав:Сколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн

Там зараз оренда 1к від 10кгрн і дорожче, на довгострок
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дивлюся в сторону іпотеки під 3%: і хочеться, і колеться.
Чекаю на здешевлення житла. Да й ризиковано зараз, а вдруг прилетить? Залишиться лише іпотека )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:12

  Andrey2512 написав:Дивлюся в сторону іпотеки під 3%: і хочеться, і колеться.
Чекаю на здешевлення житла. Да й ризиковано зараз, а вдруг прилетить? Залишиться лише іпотека )

Вы родной брат Сержика?
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:16

  барабашов написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60

Посипалося

А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Судя по 10й фотографии там найдешёвейшая сантехника КОЛО, причём дизайнером был прораб Флуя, как там срать - непонятно, разве что тщедушной даме 1,55 ростом или ребёнку, а 13е фото прямо пробуждает мою офицерскую честь дать залп всем дивизионом ОФ 152мм по этому ужасу - потому что такое можно было построить или в Новой Москве, или в зажопьях Ленинграда, куда по сходной цене за московскопитерской регистрацией ломанулась вся мухосранская лимита не видевшая до ТикТока унитаза
И если кто то от большого ума там приобретал что то по двушке и выше за метр с боиж-ремонтом - ну то такэ
Сколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн

Ну а почему я Реуса к ответственности хочу привлечь? 1750 за это в убогом муравейнике хз где и 1500 за скрытые плинтуса в модных мопах в центре Киев. Ну как это еще назвать как не попыткой ограбления? И ведь какой настойчивый.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:19

  барабашов написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60

Посипалося

А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Судя по 10й фотографии там найдешёвейшая сантехника КОЛО, причём дизайнером был прораб Флуя, как там срать - непонятно, разве что тщедушной даме 1,55 ростом или ребёнку, а 13е фото прямо пробуждает мою офицерскую честь дать залп всем дивизионом ОФ 152мм по этому ужасу - потому что такое можно было построить или в Новой Москве, или в зажопьях Ленинграда, куда по сходной цене за московскопитерской регистрацией ломанулась вся мухосранская лимита не видевшая до ТикТока унитаза
И если кто то от большого ума там приобретал что то по двушке и выше за метр с боиж-ремонтом - ну то такэ
Сколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн

прораб не є дизайнером (принаймні в мене), так що не потрібно наганяти хвилі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:22

  airmax78 написав:
  барабашов написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60

Посипалося

А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Судя по 10й фотографии там найдешёвейшая сантехника КОЛО, причём дизайнером был прораб Флуя, как там срать - непонятно, разве что тщедушной даме 1,55 ростом или ребёнку, а 13е фото прямо пробуждает мою офицерскую честь дать залп всем дивизионом ОФ 152мм по этому ужасу - потому что такое можно было построить или в Новой Москве, или в зажопьях Ленинграда, куда по сходной цене за московскопитерской регистрацией ломанулась вся мухосранская лимита не видевшая до ТикТока унитаза
И если кто то от большого ума там приобретал что то по двушке и выше за метр с боиж-ремонтом - ну то такэ
Сколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн

Ну а почему я Реуса к ответственности хочу привлечь? 1750 за это в убогом муравейнике хз где и 1500 за скрытые плинтуса в модных мопах в центре Киев. Ну как это еще назвать как не попыткой ограбления? И ведь какой настойчивый.

аірмакс, ви на зиму воду з системи опалення злили?
а як із водопровідними трубами?
а в сусідів?
є гарантія, що не полопає і не потече?
а грибок не візьме, пліснява не заведеться за час відсутності?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:прораб не є дизайнером (принаймні в мене), так що не потрібно наганяти хвилі
Архитектор
Мизантрóп
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  #<1 ... 10358103591036010361
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