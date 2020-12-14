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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 жов, 2022 20:45
airmax78 написав:
Скажут поехать в Луганск
Это кто вам может такое сказать?
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Andrey2512
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Додано: Сер 26 жов, 2022 21:35
Andrey2512 написав: airmax78 написав:
Скажут поехать в Луганск
Это кто вам может такое сказать?
Ну на приклад.
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airmax78
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Додано: Сер 26 жов, 2022 21:42
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60
Посипалося
А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Судя по 10й фотографии там найдешёвейшая сантехника КОЛО, причём дизайнером был прораб Флуя, как там срать - непонятно, разве что тщедушной даме 1,55 ростом или ребёнку, а 13е фото прямо пробуждает мою офицерскую честь дать залп всем дивизионом ОФ 152мм по этому ужасу - потому что такое можно было построить или в Новой Москве, или в зажопьях Ленинграда, куда по сходной цене за московскопитерской регистрацией ломанулась вся мухосранская лимита не видевшая до ТикТока унитаза
И если кто то от большого ума там приобретал что то по двушке и выше за метр с боиж-ремонтом - ну то такэ
Сколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн
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барабашов
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Додано: Сер 26 жов, 2022 21:53
барабашов написав:
А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Ну там є чимало мінусів, але це точно не гетто
барабашов написав:
Сколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн
Там зараз оренда 1к від 10кгрн і дорожче, на довгострок
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Faceless
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Додано: Сер 26 жов, 2022 22:10
Дивлюся в сторону іпотеки під 3%: і хочеться, і колеться.
Чекаю на здешевлення житла. Да й ризиковано зараз, а вдруг прилетить? Залишиться лише іпотека )
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Andrey2512
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Додано: Сер 26 жов, 2022 22:12
Andrey2512 написав:
Дивлюся в сторону іпотеки під 3%: і хочеться, і колеться.
Чекаю на здешевлення житла. Да й ризиковано зараз, а вдруг прилетить? Залишиться лише іпотека )
Вы родной брат Сержика?
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UA
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Додано: Сер 26 жов, 2022 22:16
барабашов написав: Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60
Посипалося
А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Судя по 10й фотографии там найдешёвейшая сантехника КОЛО, причём дизайнером был прораб Флуя, как там срать - непонятно, разве что тщедушной даме 1,55 ростом или ребёнку, а 13е фото прямо пробуждает мою офицерскую честь дать залп всем дивизионом ОФ 152мм по этому ужасу - потому что такое можно было построить или в Новой Москве, или в зажопьях Ленинграда, куда по сходной цене за московскопитерской регистрацией ломанулась вся мухосранская лимита не видевшая до ТикТока унитаза
И если кто то от большого ума там приобретал что то по двушке и выше за метр с боиж-ремонтом - ну то такэ
Сколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн
Ну а почему я Реуса к ответственности хочу привлечь? 1750 за это в убогом муравейнике хз где и 1500 за скрытые плинтуса в модных мопах в центре Киев. Ну как это еще назвать как не попыткой ограбления? И ведь какой настойчивый.
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airmax78
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Додано: Сер 26 жов, 2022 22:19
барабашов написав: Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60
Посипалося
А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Судя по 10й фотографии там найдешёвейшая сантехника КОЛО, причём дизайнером был прораб Флуя, как там срать - непонятно, разве что тщедушной даме 1,55 ростом или ребёнку, а 13е фото прямо пробуждает мою офицерскую честь дать залп всем дивизионом ОФ 152мм по этому ужасу - потому что такое можно было построить или в Новой Москве, или в зажопьях Ленинграда, куда по сходной цене за московскопитерской регистрацией ломанулась вся мухосранская лимита не видевшая до ТикТока унитаза
И если кто то от большого ума там приобретал что то по двушке и выше за метр с боиж-ремонтом - ну то такэ
Сколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн
прораб не є дизайнером (принаймні в мене), так що не потрібно наганяти хвилі
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flyman
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Додано: Сер 26 жов, 2022 22:22
airmax78 написав: барабашов написав: Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60
Посипалося
А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Судя по 10й фотографии там найдешёвейшая сантехника КОЛО, причём дизайнером был прораб Флуя, как там срать - непонятно, разве что тщедушной даме 1,55 ростом или ребёнку, а 13е фото прямо пробуждает мою офицерскую честь дать залп всем дивизионом ОФ 152мм по этому ужасу - потому что такое можно было построить или в Новой Москве, или в зажопьях Ленинграда, куда по сходной цене за московскопитерской регистрацией ломанулась вся мухосранская лимита не видевшая до ТикТока унитаза
И если кто то от большого ума там приобретал что то по двушке и выше за метр с боиж-ремонтом - ну то такэ
Сколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн
Ну а почему я Реуса к ответственности хочу привлечь? 1750 за это в убогом муравейнике хз где и 1500 за скрытые плинтуса в модных мопах в центре Киев. Ну как это еще назвать как не попыткой ограбления? И ведь какой настойчивый.
аірмакс, ви на зиму воду з системи опалення злили?
а як із водопровідними трубами?
а в сусідів?
є гарантія, що не полопає і не потече?
а грибок не візьме, пліснява не заведеться за час відсутності?
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Додано: Сер 26 жов, 2022 22:45
flyman написав:
прораб не є дизайнером (принаймні в мене), так що не потрібно наганяти хвилі
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