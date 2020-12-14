барабашов написав:

А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?Судя по 10й фотографии там найдешёвейшая сантехника КОЛО, причём дизайнером был прораб Флуя, как там срать - непонятно, разве что тщедушной даме 1,55 ростом или ребёнку, а 13е фото прямо пробуждает мою офицерскую честь дать залп всем дивизионом ОФ 152мм по этому ужасу - потому что такое можно было построить или в Новой Москве, или в зажопьях Ленинграда, куда по сходной цене за московскопитерской регистрацией ломанулась вся мухосранская лимита не видевшая до ТикТока унитазаИ если кто то от большого ума там приобретал что то по двушке и выше за метр с боиж-ремонтом - ну то такэСколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн