flyman написав:airmax78 написав:барабашов написав:А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Судя по 10й фотографии там найдешёвейшая сантехника КОЛО, причём дизайнером был прораб Флуя, как там срать - непонятно, разве что тщедушной даме 1,55 ростом или ребёнку, а 13е фото прямо пробуждает мою офицерскую честь дать залп всем дивизионом ОФ 152мм по этому ужасу - потому что такое можно было построить или в Новой Москве, или в зажопьях Ленинграда, куда по сходной цене за московскопитерской регистрацией ломанулась вся мухосранская лимита не видевшая до ТикТока унитаза
И если кто то от большого ума там приобретал что то по двушке и выше за метр с боиж-ремонтом - ну то такэ
Сколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн
Ну а почему я Реуса к ответственности хочу привлечь? 1750 за это в убогом муравейнике хз где и 1500 за скрытые плинтуса в модных мопах в центре Киев. Ну как это еще назвать как не попыткой ограбления? И ведь какой настойчивый.
аірмакс, ви на зиму воду з системи опалення злили?
а як із водопровідними трубами?
а в сусідів?
є гарантія, що не полопає і не потече?
а грибок не візьме, пліснява не заведеться за час відсутності?
Що не візьме пліснява то пожовкне та відвалиться за заповітом великого Nike Air Max. Бикоз оф хай левел хьюмидити. ДСП разбухнет и оттуда вывалится на пол весь фенол. И начнет валяться.