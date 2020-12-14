|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 жов, 2022 01:46
flyman написав: airmax78 написав: барабашов написав:
А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Судя по 10й фотографии там найдешёвейшая сантехника КОЛО, причём дизайнером был прораб Флуя, как там срать - непонятно, разве что тщедушной даме 1,55 ростом или ребёнку, а 13е фото прямо пробуждает мою офицерскую честь дать залп всем дивизионом ОФ 152мм по этому ужасу - потому что такое можно было построить или в Новой Москве, или в зажопьях Ленинграда, куда по сходной цене за московскопитерской регистрацией ломанулась вся мухосранская лимита не видевшая до ТикТока унитаза
И если кто то от большого ума там приобретал что то по двушке и выше за метр с боиж-ремонтом - ну то такэ
Сколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн
Ну а почему я Реуса к ответственности хочу привлечь? 1750 за это в убогом муравейнике хз где и 1500 за скрытые плинтуса в модных мопах в центре Киев. Ну как это еще назвать как не попыткой ограбления? И ведь какой настойчивый.
аірмакс, ви на зиму воду з системи опалення злили?
а як із водопровідними трубами?
а в сусідів?
є гарантія, що не полопає і не потече?
а грибок не візьме, пліснява не заведеться за час відсутності?
Що не візьме пліснява то пожовкне та відвалиться за заповітом великого Nike Air Max. Бикоз оф хай левел хьюмидити. ДСП разбухнет и оттуда вывалится на пол весь фенол. И начнет валяться.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13862
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7231 раз.
- Подякували: 4310 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Чет 27 жов, 2022 07:37
барабашов написав: Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60
Посипалося
А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Судя по 10й фотографии там найдешёвейшая сантехника КОЛО, причём дизайнером был прораб Флуя, как там срать - непонятно, разве что тщедушной даме 1,55 ростом или ребёнку, а 13е фото прямо пробуждает мою офицерскую честь дать залп всем дивизионом ОФ 152мм по этому ужасу - потому что такое можно было построить или в Новой Москве, или в зажопьях Ленинграда, куда по сходной цене за московскопитерской регистрацией ломанулась вся мухосранская лимита не видевшая до ТикТока унитаза
И если кто то от большого ума там приобретал что то по двушке и выше за метр с боиж-ремонтом - ну то такэ
Сколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн
Ви ж знаєте, що папір і Інтернет - все стерплять.
Публіка тут заливає не по дитячому))) Потрібно критично аналізувати всю цю писанину
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23030
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1466 раз.
- Подякували: 2426 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 жов, 2022 07:41
Faceless написав: барабашов написав:
А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Ну там є чимало мінусів, але це точно не гетто
До речі, памятаю на Каховській 60 ще до війни були графіки відключень світла по підїздам - порішали ту проблему?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6792
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1063 раз.
- Подякували: 1444 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 жов, 2022 07:57
BIGor написав: Faceless написав: барабашов написав:
А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Ну там є чимало мінусів, але це точно не гетто
До речі, памятаю на Каховській 60 ще до війни були графіки відключень світла по підїздам - порішали ту проблему?
тапера отключают кварталом)
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7162
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1451 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 27 жов, 2022 08:42
BIGor написав: Faceless написав:
Ну там є чимало мінусів, але це точно не гетто
До речі, памятаю на Каховській 60 ще до війни були графіки відключень світла по підїздам - порішали ту проблему?
Гармоничный ЖК
Отключения ЭЭ есть
ЖД под окнами в наличии
Суицидальная архитектура присутствует
Школ садиков нет
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7277
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1669 раз.
- Подякували: 2001 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 жов, 2022 08:47
UA написав: BIGor написав: Faceless написав:
Ну там є чимало мінусів, але це точно не гетто
До речі, памятаю на Каховській 60 ще до війни були графіки відключень світла по підїздам - порішали ту проблему?
Гармоничный ЖК
Отключения ЭЭ есть
ЖД под окнами в наличии
Суицидальная архитектура присутствует
Школ садиков нет
Розкішні пальмові алеї і пастернак відсутні 🙋
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5247
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1285 раз.
- Подякували: 761 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 жов, 2022 08:59
UA написав: BIGor написав: Faceless написав:
Ну там є чимало мінусів, але це точно не гетто
До речі, памятаю на Каховській 60 ще до війни були графіки відключень світла по підїздам - порішали ту проблему?
Гармоничный ЖК
Отключения ЭЭ есть
ЖД под окнами в наличии
Суицидальная архитектура присутствует
Школ садиков нет
Дайош 2000 уїв за м2???
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23030
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1466 раз.
- Подякували: 2426 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23158
|13812257
|
|
|1111
|4900736
|
|
|3
|4601
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|