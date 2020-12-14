|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 жов, 2022 01:46
flyman написав: airmax78 написав: барабашов написав:
А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Судя по 10й фотографии там найдешёвейшая сантехника КОЛО, причём дизайнером был прораб Флуя, как там срать - непонятно, разве что тщедушной даме 1,55 ростом или ребёнку, а 13е фото прямо пробуждает мою офицерскую честь дать залп всем дивизионом ОФ 152мм по этому ужасу - потому что такое можно было построить или в Новой Москве, или в зажопьях Ленинграда, куда по сходной цене за московскопитерской регистрацией ломанулась вся мухосранская лимита не видевшая до ТикТока унитаза
И если кто то от большого ума там приобретал что то по двушке и выше за метр с боиж-ремонтом - ну то такэ
Сколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн
Ну а почему я Реуса к ответственности хочу привлечь? 1750 за это в убогом муравейнике хз где и 1500 за скрытые плинтуса в модных мопах в центре Киев. Ну как это еще назвать как не попыткой ограбления? И ведь какой настойчивый.
аірмакс, ви на зиму воду з системи опалення злили?
а як із водопровідними трубами?
а в сусідів?
є гарантія, що не полопає і не потече?
а грибок не візьме, пліснява не заведеться за час відсутності?
Що не візьме пліснява то пожовкне та відвалиться за заповітом великого Nike Air Max. Бикоз оф хай левел хьюмидити. ДСП разбухнет и оттуда вывалится на пол весь фенол. И начнет валяться.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13862
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7231 раз.
- Подякували: 4310 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Чет 27 жов, 2022 07:41
Faceless написав: барабашов написав:
А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Ну там є чимало мінусів, але це точно не гетто
До речі, памятаю на Каховській 60 ще до війни були графіки відключень світла по підїздам - порішали ту проблему?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6799
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1063 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 жов, 2022 07:57
BIGor написав: Faceless написав: барабашов написав:
А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Ну там є чимало мінусів, але це точно не гетто
До речі, памятаю на Каховській 60 ще до війни були графіки відключень світла по підїздам - порішали ту проблему?
тапера отключают кварталом)
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7163
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1451 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 27 жов, 2022 08:42
BIGor написав: Faceless написав:
Ну там є чимало мінусів, але це точно не гетто
До речі, памятаю на Каховській 60 ще до війни були графіки відключень світла по підїздам - порішали ту проблему?
Гармоничный ЖК
Отключения ЭЭ есть
ЖД под окнами в наличии
Суицидальная архитектура присутствует
Школ садиков нет
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7277
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1669 раз.
- Подякували: 2001 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 жов, 2022 09:58
airmax78 написав:
Ну а почему я Реуса к ответственности хочу привлечь? 1750 за это в убогом муравейнике хз где и 1500 за скрытые плинтуса в модных мопах в центре Киев. Ну как это еще назвать как не попыткой ограбления? И ведь какой настойчивый.
Вы ориентируетесь на хотелки фантазеров, а не на реальные предложения потенциальных покупателей, которых становится все меньше, поэтому шансы продать вашу квиточку стремительно приближаются к нулю. Ну а на счет судебных разборок, то когда мой голодный адвокат узнал, что скоро может появиться кормилец, то у него сразу появился блеск в глазах и интерес к жизни.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3895
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 1136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 жов, 2022 12:37
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60
Посипалося
А сколько такое стоило ранее, что прямо посыпалось ?
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1745
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23158
|13812498
|
|
|1111
|4900780
|
|
|3
|4606
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|