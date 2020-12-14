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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10359103601036110362

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 01:46

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  барабашов написав:А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?
Судя по 10й фотографии там найдешёвейшая сантехника КОЛО, причём дизайнером был прораб Флуя, как там срать - непонятно, разве что тщедушной даме 1,55 ростом или ребёнку, а 13е фото прямо пробуждает мою офицерскую честь дать залп всем дивизионом ОФ 152мм по этому ужасу - потому что такое можно было построить или в Новой Москве, или в зажопьях Ленинграда, куда по сходной цене за московскопитерской регистрацией ломанулась вся мухосранская лимита не видевшая до ТикТока унитаза
И если кто то от большого ума там приобретал что то по двушке и выше за метр с боиж-ремонтом - ну то такэ
Сколько там аренда той однушечки была на тот НГ - 10,11, 12 тысяч? Не верю что кто то мог туда заселиться на догосрок "папяццот" или в районе 14кгрн

Ну а почему я Реуса к ответственности хочу привлечь? 1750 за это в убогом муравейнике хз где и 1500 за скрытые плинтуса в модных мопах в центре Киев. Ну как это еще назвать как не попыткой ограбления? И ведь какой настойчивый.

аірмакс, ви на зиму воду з системи опалення злили?
а як із водопровідними трубами?
а в сусідів?
є гарантія, що не полопає і не потече?
а грибок не візьме, пліснява не заведеться за час відсутності?


Що не візьме пліснява то пожовкне та відвалиться за заповітом великого Nike Air Max. Бикоз оф хай левел хьюмидити. ДСП разбухнет и оттуда вывалится на пол весь фенол. И начнет валяться.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 07:41

  Faceless написав:
  барабашов написав:А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?

Ну там є чимало мінусів, але це точно не гетто

До речі, памятаю на Каховській 60 ще до війни були графіки відключень світла по підїздам - порішали ту проблему?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 07:57

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  барабашов написав:А 1750 за метр в гетто это по киевским меркам уже шара?

Ну там є чимало мінусів, але це точно не гетто

До речі, памятаю на Каховській 60 ще до війни були графіки відключень світла по підїздам - порішали ту проблему?

тапера отключают кварталом)
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:42

  BIGor написав:
  Faceless написав:Ну там є чимало мінусів, але це точно не гетто

До речі, памятаю на Каховській 60 ще до війни були графіки відключень світла по підїздам - порішали ту проблему?

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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:58

  airmax78 написав:Ну а почему я Реуса к ответственности хочу привлечь? 1750 за это в убогом муравейнике хз где и 1500 за скрытые плинтуса в модных мопах в центре Киев. Ну как это еще назвать как не попыткой ограбления? И ведь какой настойчивый.

Вы ориентируетесь на хотелки фантазеров, а не на реальные предложения потенциальных покупателей, которых становится все меньше, поэтому шансы продать вашу квиточку стремительно приближаются к нулю. Ну а на счет судебных разборок, то когда мой голодный адвокат узнал, что скоро может появиться кормилец, то у него сразу появился блеск в глазах и интерес к жизни.
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:37

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1023540669/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-studii-33-m-kahovskaa-ul-60
Посипалося


А сколько такое стоило ранее, что прямо посыпалось ?
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:11

  rjkz написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Ну а почему я Реуса к ответственности хочу привлечь? 1750 за это в убогом муравейнике хз где и 1500 за скрытые плинтуса в модных мопах в центре Киев. Ну как это еще назвать как не попыткой ограбления? И ведь какой настойчивый.

аірмакс, ви на зиму воду з системи опалення злили?
а як із водопровідними трубами?
а в сусідів?
є гарантія, що не полопає і не потече?
а грибок не візьме, пліснява не заведеться за час відсутності?


Що не візьме пліснява то пожовкне та відвалиться за заповітом великого Nike Air Max. Бикоз оф хай левел хьюмидити. ДСП разбухнет и оттуда вывалится на пол весь фенол. И начнет валяться.

Ну яка пліснява? Будинок опалюється. До того ж в кожній кімнаті стоїть великий картонний ящик з сілікагелем.
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 20:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

наверное стоит прибегнуть к новым маркеттинговым приёмам в недвиге: ровный график подачи э/э
в нашем жк вы сможете побриться 2 раза в неделю
библиотека с фонариком в лифте
beee
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:06

  beee написав:наверное стоит прибегнуть к новым маркеттинговым приёмам в недвиге: ровный график подачи э/э
в нашем жк вы сможете побриться 2 раза в неделю
библиотека с фонариком в лифте

Тут заиграли новыми лучами хрущевки - холодная и горячая вода есть (если водоканал не обесточен), приготовить еду тоже можно - газ. Забраться на этаж - легко. Холодильник нужен - за борт повесил пакет.
BIGor
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