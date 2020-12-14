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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 06:18
Faceless написав: BIGor написав: beee написав:
наверное стоит прибегнуть к новым маркеттинговым приёмам в недвиге: ровный график подачи э/э
в нашем жк вы сможете побриться 2 раза в неделю
библиотека с фонариком в лифте
Тут заиграли новыми лучами хрущевки - холодная и горячая вода есть (если водоканал не обесточен), приготовить еду тоже можно - газ. Забраться на этаж - легко. Холодильник нужен - за борт повесил пакет.
Чув, на Березняках є панельки, де жодного разу не вирубали, є гаряча вода і газ. От де щастя. Оренда догори
Не тільки на Березняках.
Кляті хрущі, чому Микитась не зніс їх??? Скоро все населення новобудних аеродромів переїде в теплий, забезпечений енергією совкошлак!
Чому мутрому народу більше до вподоби наявність електроенергії, а не модні МОПи і скритні плінтуси?????
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