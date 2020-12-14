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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10360103611036210363

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 06:18

  Faceless написав:
BIGor написав:
  beee написав:наверное стоит прибегнуть к новым маркеттинговым приёмам в недвиге: ровный график подачи э/э
в нашем жк вы сможете побриться 2 раза в неделю
библиотека с фонариком в лифте

Тут заиграли новыми лучами хрущевки - холодная и горячая вода есть (если водоканал не обесточен), приготовить еду тоже можно - газ. Забраться на этаж - легко. Холодильник нужен - за борт повесил пакет.
Чув, на Березняках є панельки, де жодного разу не вирубали, є гаряча вода і газ. От де щастя. Оренда догори

Не тільки на Березняках.
Кляті хрущі, чому Микитась не зніс їх??? Скоро все населення новобудних аеродромів переїде в теплий, забезпечений енергією совкошлак!

Чому мутрому народу більше до вподоби наявність електроенергії, а не модні МОПи і скритні плінтуси?????
______

Вчора було відключено від е/е 300 000 київських квартир.
1000000 чоловік сиділи без світла.
Я попереджував любителів теплих підлог, бойлерів і великих світлих МОПів - відключайте е/е, інакше буде темрява. Не розуміють((((
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 жов, 2022 08:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:Не тільки на Березняках.
Кляті хрущі, чому Микитась не зніс їх??? Скоро все населення новобудних аеродромів переїде в теплий, забезпечений енергією совкошлак!

Чому мутрому народу більше до вподоби наявність електроенергії, а не модні МОПи і скритні плінтуси?????
______

Вчора було відключено від е/е 300 000 київських квартир.
1000000 чоловік сиділи без світла.
Я попереджував любителів теплих підлог і бойлерів - відключайте, інакше буде темрява. Не розуміють((((


Помнится, Фейслесс недолюбливал дома с газом. Теперь некоторые умельцы тащат баллоны в квартиры. Ох, не завидую я соседям. А хрущики и панельки все газифицированы. И готовка еды и согреться можно.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:38

  Ромасик написав:
Frant написав:Не тільки на Березняках.
Кляті хрущі, чому Микитась не зніс їх??? Скоро все населення новобудних аеродромів переїде в теплий, забезпечений енергією совкошлак!

Чому мутрому народу більше до вподоби наявність електроенергії, а не модні МОПи і скритні плінтуси?????
______

Вчора було відключено від е/е 300 000 київських квартир.
1000000 чоловік сиділи без світла.
Я попереджував любителів теплих підлог і бойлерів - відключайте, інакше буде темрява. Не розуміють((((


Помнится, Фейслесс недолюбливал дома с газом. Теперь некоторые умельцы тащат баллоны в квартиры. Ох, не завидую я соседям. А хрущики и панельки все газифицированы. И готовка еды и согреться можно.

Я не люблю московитів і московитську літературну класику.
Проте п.Фейслесу варто перечитати пьєсу Грібоєдова "Горе від розуму" :wink:
______
"Хрущі" будувались з врахуванням можливості війни. Газифіковані, е\е споживають небагато, стоять далеченько один від одного, мають підвали(((( :roll:
Знову ж, населення в одному "хрущі небагато", меньше 100 квартир, тому не представляють інтересу для ракет країни-терориста .
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:41

  Faceless написав:
BIGor написав:
  beee написав:наверное стоит прибегнуть к новым маркеттинговым приёмам в недвиге: ровный график подачи э/э
в нашем жк вы сможете побриться 2 раза в неделю
библиотека с фонариком в лифте

Тут заиграли новыми лучами хрущевки - холодная и горячая вода есть (если водоканал не обесточен), приготовить еду тоже можно - газ. Забраться на этаж - легко. Холодильник нужен - за борт повесил пакет.
Чув, на Березняках є панельки, де жодного разу не вирубали, є гаряча вода і газ. От де щастя. Оренда догори

На Кардачах кавалірка теж має е.е. постійно, думаю тому що підключена до залізниці, а в Бучі е.е. більше часу нема чим є.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:42

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:прораб не є дизайнером (принаймні в мене), так що не потрібно наганяти хвилі
Архитектор

Каже, що якби не кавалірка, то немав би роботи взагалі.
Якщо рік тому в нього було 5 об"єктів в паралельно в роботі, то зараз нуль.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:______
"Хрущі" будувались з врахуванням можливості війни .


Что-то новое
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:54

Frant: "Я попереджував любителів теплих підлог і бойлерів - відключайте, інакше буде темрява. Не розуміють".
Ваші виступи транслювалися на яких телевізійних каналах: VIP Comedy, TV1000 Action, Viasat History, Здоров"я та HD Футбол 3 ?? А треба ж було - на Новому, Прямому, ICTV, або у крайньому випадку на Діловому. Не допрацювала Ваша прес-служба. У будь-якому разі низький уклін Вам за небайдужість і самовіддану працю.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:20

  Ромасик написав:
Frant написав:______
"Хрущі" будувались з врахуванням можливості війни .


Что-то новое

Будувалися за СРСР, а СРСР тоді мав відповідну доктрину.
Франт правий в даному разі.

Навіть заводи, збудовані при СРСР і перетворені при незалежній в торгові центри, тоді ще мали бомбосховища.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 жов, 2022 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Ромасик написав:
Frant написав:______
"Хрущі" будувались з врахуванням можливості війни .


Что-то новое

Будувалися за СРСР, а СРСР тоді мав відповідну доктрину.
Франт правий в даному разі.

Навіть заводи, збудовані при СРСР і перетворені при незалежній в торгові центри, тоді ще мали бомбосховища.
Размеры бомбоубежищ предприятий были довольно ограничены. Хорошо бы если они вместили всех работников предприятия. А на жителей хрущей было одинаково. Не зря же все военные заводы были облеплены хрущами.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:29

  Frant написав:Вчора було відключено від е/е 300 000 київських квартир.
1000000 чоловік сиділи без світла.
Я попереджував любителів теплих підлог, бойлерів і великих світлих МОПів - відключайте е/е, інакше буде темрява. Не розуміють((((

При посещении арендных квартир выявил - арендаторы сидят на бойлерах при наличии центральной ГВ. Поврубали теплые полы и кондиционеры на обогрев.
В Квартирах 25-26 градусов.
Чем дороже сегмент, тем больше поврубали.
Сознательность граждан на очень низком уровне.
Это при том, что с быдлом не сотрудничаю.
UA
 
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