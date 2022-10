Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:58

Faceless написав: BIGor написав: beee написав: наверное стоит прибегнуть к новым маркеттинговым приёмам в недвиге: ровный график подачи э/э

в нашем жк вы сможете побриться 2 раза в неделю

библиотека с фонариком в лифте наверное стоит прибегнуть к новым маркеттинговым приёмам в недвиге: ровный график подачи э/эв нашем жк вы сможете побриться 2 раза в неделюбиблиотека с фонариком в лифте

Тут заиграли новыми лучами хрущевки - холодная и горячая вода есть (если водоканал не обесточен), приготовить еду тоже можно - газ. Забраться на этаж - легко. Холодильник нужен - за борт повесил пакет. Тут заиграли новыми лучами хрущевки - холодная и горячая вода есть (если водоканал не обесточен), приготовить еду тоже можно - газ. Забраться на этаж - легко. Холодильник нужен - за борт повесил пакет. Чув, на Березняках є панельки, де жодного разу не вирубали, є гаряча вода і газ. От де щастя. Оренда догори Чув, на Березняках є панельки, де жодного разу не вирубали, є гаряча вода і газ. От де щастя. Оренда догори

В некоторых домах Киева свет отключать не будут, — ДТЭКРечь идёт о домах, которые находятся рядом с объектами критической инфраструктуры и входят в одну из них линии. Например, если дом и больница подключены к одной линии, то этот дом не попадет в график аварийных отключений.подтверждаю, мой же запитан к одной линии с больницей, ни разу не отключалиSent from my SM-G9750 using Tapatalk