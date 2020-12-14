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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:36
Frant написав:Не тільки на Березняках.
Кляті хрущі, чому Микитась не зніс їх??? Скоро все населення новобудних аеродромів переїде в теплий, забезпечений енергією совкошлак!
Чому мутрому народу більше до вподоби наявність електроенергії, а не модні МОПи і скритні плінтуси?????
______
Вчора було відключено від е/е 300 000 київських квартир.
1000000 чоловік сиділи без світла.
Я попереджував любителів теплих підлог і бойлерів - відключайте, інакше буде темрява. Не розуміють((((
Помнится, Фейслесс недолюбливал дома с газом. Теперь некоторые умельцы тащат баллоны в квартиры. Ох, не завидую я соседям. А хрущики и панельки все газифицированы. И готовка еды и согреться можно.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:41
Faceless написав: BIGor написав: beee написав:
наверное стоит прибегнуть к новым маркеттинговым приёмам в недвиге: ровный график подачи э/э
в нашем жк вы сможете побриться 2 раза в неделю
библиотека с фонариком в лифте
Тут заиграли новыми лучами хрущевки - холодная и горячая вода есть (если водоканал не обесточен), приготовить еду тоже можно - газ. Забраться на этаж - легко. Холодильник нужен - за борт повесил пакет.
Чув, на Березняках є панельки, де жодного разу не вирубали, є гаряча вода і газ. От де щастя. Оренда догори
На Кардачах кавалірка теж має е.е. постійно, думаю тому що підключена до залізниці, а в Бучі е.е. більше часу нема чим є.
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2
Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:42
Мизантрóп написав: flyman написав:
прораб не є дизайнером (принаймні в мене), так що не потрібно наганяти хвилі
Архитектор
Каже, що якби не кавалірка, то немав би роботи взагалі.
Якщо рік тому в нього було 5 об"єктів в паралельно в роботі, то зараз нуль.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:53
Frant написав:______
"Хрущі" будувались з врахуванням можливості війни .
Что-то новое
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:54
Frant: "Я попереджував любителів теплих підлог і бойлерів - відключайте, інакше буде темрява. Не розуміють".
Ваші виступи транслювалися на яких телевізійних каналах: VIP Comedy, TV1000 Action, Viasat History, Здоров"я та HD Футбол 3 ?? А треба ж було - на Новому, Прямому, ICTV, або у крайньому випадку на Діловому. Не допрацювала Ваша прес-служба. У будь-якому разі низький уклін Вам за небайдужість і самовіддану працю.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:29
Frant написав:
Вчора було відключено від е/е 300 000 київських квартир.
1000000 чоловік сиділи без світла.
Я попереджував любителів теплих підлог, бойлерів і великих світлих МОПів - відключайте е/е, інакше буде темрява. Не розуміють((((
При посещении арендных квартир выявил - арендаторы сидят на бойлерах при наличии центральной ГВ. Поврубали теплые полы и кондиционеры на обогрев.
В Квартирах 25-26 градусов.
Чем дороже сегмент, тем больше поврубали.
Сознательность граждан на очень низком уровне.
Это при том, что с быдлом не сотрудничаю.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:58
Faceless написав: BIGor написав: beee написав:
наверное стоит прибегнуть к новым маркеттинговым приёмам в недвиге: ровный график подачи э/э
в нашем жк вы сможете побриться 2 раза в неделю
библиотека с фонариком в лифте
Тут заиграли новыми лучами хрущевки - холодная и горячая вода есть (если водоканал не обесточен), приготовить еду тоже можно - газ. Забраться на этаж - легко. Холодильник нужен - за борт повесил пакет.
Чув, на Березняках є панельки, де жодного разу не вирубали, є гаряча вода і газ. От де щастя. Оренда догори
В некоторых домах Киева свет отключать не будут, — ДТЭК
Речь идёт о домах, которые находятся рядом с объектами критической инфраструктуры и входят в одну из них линии. Например, если дом и больница подключены к одной линии, то этот дом не попадет в график аварийных отключений.
подтверждаю, мой же запитан к одной линии с больницей, ни разу не отключали
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CRUSADER
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:21
Ромасик написав:
Помнится, Фейслесс недолюбливал дома с газом. Теперь некоторые умельцы тащат баллоны в квартиры. Ох, не завидую я соседям. А хрущики и панельки все газифицированы. И готовка еды и согреться можно.
В плані небезпеки нічого не змінилося. Щодо балонів в квартирах правда ще небезпечніше (і це заборонено).
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:23
Ромасик написав:
Frant написав:______
"Хрущі" будувались з врахуванням можливості війни .
Что-то новое
Черговий делірій у професора. Дешеве масове житло, не більше. На безпеку цивільних у совку було насрати
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Faceless
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:37
Faceless написав: Ромасик написав:
Frant написав:______
"Хрущі" будувались з врахуванням можливості війни .
Что-то новое
Черговий делірій у професора. Дешеве масове житло, не більше. На безпеку цивільних у совку було насрати
Фейслес, вам теж більше подобаються модні МОПи, ніж наявність електроенергії та газу у квартирі?
Почитайте "Горє от ума")))) Або казку "Мерзни, мерзни, вовчий хвіст!"
Війна ще довго буде йти, до речі.
UA написав:
При посещении арендных квартир выявил - арендаторы сидят на бойлерах при наличии центральной ГВ. Поврубали теплые полы и кондиционеры на обогрев.
В Квартирах 25-26 градусов.
Чем дороже сегмент, тем больше поврубали.
Укро-їліта
Самий час підняиати вартість е/е до європейських стандартів (в 8 разів). Я за двома руками!
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Frant
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