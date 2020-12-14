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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:00
Frant написав:
Самий час підняиати вартість е/е до європейських стандартів (в 8 разів). Я за двома руками!
уставший от вайни нарід не пойме, це ж не барига щоб піднімати ціни на газ, е.е., комуналь, епоха зубажіння кінець
... просто надо перєстать потрєблять ... що і роблять через нормування подачі .. ще би повітря якось перекривати, то взагалі був би кайф для влади, або як у кіно "Время"
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:07
flyman написав: Frant написав:
Самий час підняиати вартість е/е до європейських стандартів (в 8 разів). Я за двома руками!
уставший от вайни нарід не пойме, це ж не барига щоб піднімати ціни на газ, е.е., комуналь, епоха зубажіння кінець
... просто надо перєстать потрєблять ...
Звіздота скоро - знову пересяде на ржаві Жигулі і старі "Ланоси". Як в 1990-ті.Тільки вона того ще не зрозуміла.
Епоха жиру, бескінечних тусовок, ресторанів, регулярних польотів у Єбіпет, Туреччину, купівля шмоток втридорога - вже закінчилась.
Підвищення цін на газ і е/е - не за горами.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:11
Пропоную призначити Франата міністром ЖКХ на період війни. Мешканці модних мопів повинні страждати. Якщо хтось поставить собі генератор на будинок - просто надсилати бригаду з евакуатором і конфісковувати. #кладовищегенераторів
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:12
Frant написав: flyman написав: Frant написав:
Самий час підняиати вартість е/е до європейських стандартів (в 8 разів). Я за двома руками!
уставший от вайни нарід не пойме, це ж не барига щоб піднімати ціни на газ, е.е., комуналь, епоха зубажіння кінець
... просто надо перєстать потрєблять ...
Звіздота скоро - знову пересяде на ржаві Жигулі і старі "Ланоси". Як в 1990-ті.Тільки вона того ще не зрозуміла.
Епоха жиру, бескінечних тусовок, ресторанів, регулярних польотів у Єбіпет, Туреччину, купівля шмоток втридорога - вже закінчилась.
Підвищення цін на газ і е/е - не за горами.
Я от не знаю, чим живуть тут байкарі росту КРЖН.
Всі будови стоять.
Прораб, що займався ремонтом кавалірки, сказав що роботи більше не мав і не має крім тої кавалірки. Жінка його не може працювати віддалено, так як постійно пропадає світло та інтернет. А нам тут втирають про ріст жиров в маслах.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:15
flyman написав:
А нам тут втирають про ріст жиров в маслах.
Київ Фейслеса-Реуса - все дрібнішає, неначе шагренева шкіра.
Скоро в мікроскоп треба буде його роздивлятись.
airmax78 написав:
Якщо хтось поставить собі генератор на будинок
Електрогенераторів і сонячних батарей - можете ставити на будинки хоч 100 000 шт.
І мінватою/пінопластом обшивати.
Дозволяю))))
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 28 жов, 2022 12:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:16
flyman написав: Frant написав:
Звіздота скоро - знову пересяде на ржаві Жигулі і старі "Ланоси". Як в 1990-ті.Тільки вона того ще не зрозуміла.
Епоха жиру, бескінечних тусовок, ресторанів, регулярних польотів у Єбіпет, Туреччину, купівля шмоток втридорога - вже закінчилась.
Підвищення цін на газ і е/е - не за горами.
Я от не знаю, чим живуть тут байкарі росту КРЖН.
Всі будови стоять.
Прораб, що займався ремонтом кавалірки, сказав що роботи більше не мав і не має крім тої кавалірки. Жінка його не може працювати віддалено, так як постійно пропадає світло та інтернет. А нам тут втирають про ріст жиров в маслах.
"Ржаві Жигулі і старі Ланоси" - ось наше майбутнє. Але я буду їздити на старому Форді Фокус, поки зможу його ремонтувати власними руками. Так що Франт не дочекається моїх злиднів.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:18
airmax78 написав: flyman написав: Frant написав:
Звіздота скоро - знову пересяде на ржаві Жигулі і старі "Ланоси". Як в 1990-ті.Тільки вона того ще не зрозуміла.
Епоха жиру, бескінечних тусовок, ресторанів, регулярних польотів у Єбіпет, Туреччину, купівля шмоток втридорога - вже закінчилась.
Підвищення цін на газ і е/е - не за горами.
Я от не знаю, чим живуть тут байкарі росту КРЖН.
Всі будови стоять.
Прораб, що займався ремонтом кавалірки, сказав що роботи більше не мав і не має крім тої кавалірки. Жінка його не може працювати віддалено, так як постійно пропадає світло та інтернет. А нам тут втирають про ріст жиров в маслах.
"Ржаві Жигулі і старі Ланоси" - ось наше майбутнє. Але я буду їздити на старому Форді Фокус, поки зможу його ремонтувати власними руками. Так що Франт не дочекається моїх злиднів.
Звісно!
Не може вантажник супермаркету у Відні жити у злиднях. Можна ще працювати на вихідних, давати онлайн уроки англійської мови бажаючим.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 28 жов, 2022 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:20
Frant написав:
Звісно!
Не може вантажник супермаркету у Відні жити у злиднях.
Я тут не на завжди. Розумову працю потрібно чергувати з фізичною - нічого в цьому поганого не бачу. До речі, в Hofer (місцевий АТБ) працівникам фізичної праці видають досить гарну форму і взуття - в неї можна і по вулиці ходити.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:48
airmax78 написав: flyman написав: Frant написав:
Звіздота скоро - знову пересяде на ржаві Жигулі і старі "Ланоси". Як в 1990-ті.Тільки вона того ще не зрозуміла.
Епоха жиру, бескінечних тусовок, ресторанів, регулярних польотів у Єбіпет, Туреччину, купівля шмоток втридорога - вже закінчилась.
Підвищення цін на газ і е/е - не за горами.
Я от не знаю, чим живуть тут байкарі росту КРЖН.
Всі будови стоять.
Прораб, що займався ремонтом кавалірки, сказав що роботи більше не мав і не має крім тої кавалірки. Жінка його не може працювати віддалено, так як постійно пропадає світло та інтернет. А нам тут втирають про ріст жиров в маслах.
"Ржаві Жигулі і старі Ланоси" - ось наше майбутнє. Але я буду їздити на старому Форді Фокус, поки зможу його ремонтувати власними руками. Так що Франт не дочекається моїх злиднів.
не будеш, так як євронорми не дозволять, так що у Відні або екологічний лісапєт без вуглецевого сліду або ГТ
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