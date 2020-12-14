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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10361103621036310364

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 143
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:00

просто надо перєстать потрєблять

  Frant написав:Самий час підняиати вартість е/е до європейських стандартів (в 8 разів). Я за двома руками!

уставший от вайни нарід не пойме, це ж не барига щоб піднімати ціни на газ, е.е., комуналь, епоха зубажіння кінець
... просто надо перєстать потрєблять ... що і роблять через нормування подачі .. ще би повітря якось перекривати, то взагалі був би кайф для влади, або як у кіно "Время"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:07

  flyman написав:
  Frant написав:Самий час підняиати вартість е/е до європейських стандартів (в 8 разів). Я за двома руками!

уставший от вайни нарід не пойме, це ж не барига щоб піднімати ціни на газ, е.е., комуналь, епоха зубажіння кінець
... просто надо перєстать потрєблять ...

Звіздота скоро - знову пересяде на ржаві Жигулі і старі "Ланоси". Як в 1990-ті.
Тільки вона того ще не зрозуміла.
Епоха жиру, бескінечних тусовок, ресторанів, регулярних польотів у Єбіпет, Туреччину, купівля шмоток втридорога - вже закінчилась.
Підвищення цін на газ і е/е - не за горами. :wink:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пропоную призначити Франата міністром ЖКХ на період війни. Мешканці модних мопів повинні страждати. Якщо хтось поставить собі генератор на будинок - просто надсилати бригаду з евакуатором і конфісковувати. #кладовищегенераторів
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:12

  Frant написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Самий час підняиати вартість е/е до європейських стандартів (в 8 разів). Я за двома руками!

уставший от вайни нарід не пойме, це ж не барига щоб піднімати ціни на газ, е.е., комуналь, епоха зубажіння кінець
... просто надо перєстать потрєблять ...

Звіздота скоро - знову пересяде на ржаві Жигулі і старі "Ланоси". Як в 1990-ті.
Тільки вона того ще не зрозуміла.
Епоха жиру, бескінечних тусовок, ресторанів, регулярних польотів у Єбіпет, Туреччину, купівля шмоток втридорога - вже закінчилась.
Підвищення цін на газ і е/е - не за горами. :wink:

Я от не знаю, чим живуть тут байкарі росту КРЖН.
Всі будови стоять.
Прораб, що займався ремонтом кавалірки, сказав що роботи більше не мав і не має крім тої кавалірки. Жінка його не може працювати віддалено, так як постійно пропадає світло та інтернет. А нам тут втирають про ріст жиров в маслах.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:15

  flyman написав:А нам тут втирають про ріст жиров в маслах.

Київ Фейслеса-Реуса - все дрібнішає, неначе шагренева шкіра.
Скоро в мікроскоп треба буде його роздивлятись.
  airmax78 написав:Якщо хтось поставить собі генератор на будинок

Електрогенераторів і сонячних батарей - можете ставити на будинки хоч 100 000 шт.
І мінватою/пінопластом обшивати.
Дозволяю))))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 жов, 2022 12:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:16

  flyman написав:
  Frant написав:Звіздота скоро - знову пересяде на ржаві Жигулі і старі "Ланоси". Як в 1990-ті.
Тільки вона того ще не зрозуміла.
Епоха жиру, бескінечних тусовок, ресторанів, регулярних польотів у Єбіпет, Туреччину, купівля шмоток втридорога - вже закінчилась.
Підвищення цін на газ і е/е - не за горами. :wink:

Я от не знаю, чим живуть тут байкарі росту КРЖН.
Всі будови стоять.
Прораб, що займався ремонтом кавалірки, сказав що роботи більше не мав і не має крім тої кавалірки. Жінка його не може працювати віддалено, так як постійно пропадає світло та інтернет. А нам тут втирають про ріст жиров в маслах.

"Ржаві Жигулі і старі Ланоси" - ось наше майбутнє. Але я буду їздити на старому Форді Фокус, поки зможу його ремонтувати власними руками. Так що Франт не дочекається моїх злиднів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:18

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Звіздота скоро - знову пересяде на ржаві Жигулі і старі "Ланоси". Як в 1990-ті.
Тільки вона того ще не зрозуміла.
Епоха жиру, бескінечних тусовок, ресторанів, регулярних польотів у Єбіпет, Туреччину, купівля шмоток втридорога - вже закінчилась.
Підвищення цін на газ і е/е - не за горами. :wink:

Я от не знаю, чим живуть тут байкарі росту КРЖН.
Всі будови стоять.
Прораб, що займався ремонтом кавалірки, сказав що роботи більше не мав і не має крім тої кавалірки. Жінка його не може працювати віддалено, так як постійно пропадає світло та інтернет. А нам тут втирають про ріст жиров в маслах.

"Ржаві Жигулі і старі Ланоси" - ось наше майбутнє. Але я буду їздити на старому Форді Фокус, поки зможу його ремонтувати власними руками. Так що Франт не дочекається моїх злиднів.

Звісно!
Не може вантажник супермаркету у Відні жити у злиднях. Можна ще працювати на вихідних, давати онлайн уроки англійської мови бажаючим.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 жов, 2022 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:20

  Frant написав:Звісно!
Не може вантажник супермаркету у Відні жити у злиднях.

Я тут не на завжди. Розумову працю потрібно чергувати з фізичною - нічого в цьому поганого не бачу. До речі, в Hofer (місцевий АТБ) працівникам фізичної праці видають досить гарну форму і взуття - в неї можна і по вулиці ходити.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:48

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Звіздота скоро - знову пересяде на ржаві Жигулі і старі "Ланоси". Як в 1990-ті.
Тільки вона того ще не зрозуміла.
Епоха жиру, бескінечних тусовок, ресторанів, регулярних польотів у Єбіпет, Туреччину, купівля шмоток втридорога - вже закінчилась.
Підвищення цін на газ і е/е - не за горами. :wink:

Я от не знаю, чим живуть тут байкарі росту КРЖН.
Всі будови стоять.
Прораб, що займався ремонтом кавалірки, сказав що роботи більше не мав і не має крім тої кавалірки. Жінка його не може працювати віддалено, так як постійно пропадає світло та інтернет. А нам тут втирають про ріст жиров в маслах.

"Ржаві Жигулі і старі Ланоси" - ось наше майбутнє. Але я буду їздити на старому Форді Фокус, поки зможу його ремонтувати власними руками. Так що Франт не дочекається моїх злиднів.

не будеш, так як євронорми не дозволять, так що у Відні або екологічний лісапєт без вуглецевого сліду або ГТ
flyman
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