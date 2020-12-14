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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:11
Пропоную призначити Франата міністром ЖКХ на період війни. Мешканці модних мопів повинні страждати. Якщо хтось поставить собі генератор на будинок - просто надсилати бригаду з евакуатором і конфісковувати. #кладовищегенераторів
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:16
flyman написав:
Я от не знаю, чим живуть тут байкарі росту КРЖН.
Всі будови стоять.
Прораб, що займався ремонтом кавалірки, сказав що роботи більше не мав і не має крім тої кавалірки. Жінка його не може працювати віддалено, так як постійно пропадає світло та інтернет. А нам тут втирають про ріст жиров в маслах.
"Ржаві Жигулі і старі Ланоси" - ось наше майбутнє. Але я буду їздити на старому Форді Фокус, поки зможу його ремонтувати власними руками. Так що Франт не дочекається моїх злиднів.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:20
Frant написав:
Звісно!
Не може вантажник супермаркету у Відні жити у злиднях.
Я тут не на завжди. Розумову працю потрібно чергувати з фізичною - нічого в цьому поганого не бачу. До речі, в Hofer (місцевий АТБ) працівникам фізичної праці видають досить гарну форму і взуття - в неї можна і по вулиці ходити.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:48
airmax78 написав: flyman написав: Frant написав:
Звіздота скоро - знову пересяде на ржаві Жигулі і старі "Ланоси". Як в 1990-ті.Тільки вона того ще не зрозуміла.
Епоха жиру, бескінечних тусовок, ресторанів, регулярних польотів у Єбіпет, Туреччину, купівля шмоток втридорога - вже закінчилась.
Підвищення цін на газ і е/е - не за горами.
Я от не знаю, чим живуть тут байкарі росту КРЖН.
Всі будови стоять.
Прораб, що займався ремонтом кавалірки, сказав що роботи більше не мав і не має крім тої кавалірки. Жінка його не може працювати віддалено, так як постійно пропадає світло та інтернет. А нам тут втирають про ріст жиров в маслах.
"Ржаві Жигулі і старі Ланоси" - ось наше майбутнє. Але я буду їздити на старому Форді Фокус, поки зможу його ремонтувати власними руками. Так що Франт не дочекається моїх злиднів.
не будеш, так як євронорми не дозволять, так що у Відні або екологічний лісапєт без вуглецевого сліду або ГТ
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:01
flyman написав:
не будеш, так як євронорми не дозволять, так що у Відні або екологічний лісапєт без вуглецевого сліду або ГТ
Пішки можна ходити. Вельми корисно для здоров,я, лікарі кажуть. Ікономія на Спортлайфі.
Зекономите і купите собі кавалірку у Відні, в пролетарському кварталі, з унітазом на кухні, недалеко від Hofer
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:13
airmax78 написав: flyman написав:
Я от не знаю, чим живуть тут байкарі росту КРЖН.
Всі будови стоять.
Прораб, що займався ремонтом кавалірки, сказав що роботи більше не мав і не має крім тої кавалірки. Жінка його не може працювати віддалено, так як постійно пропадає світло та інтернет. А нам тут втирають про ріст жиров в маслах.
"Ржаві Жигулі і старі Ланоси" - ось наше майбутнє
. Але я буду їздити на старому Форді Фокус, поки зможу його ремонтувати власними руками. Так що Франт не дочекається моїх злиднів.
А чим паганий Ланос? В мене на батьківщині пів міста їздить на Ланосах (це у кого гроші на авто є). Всі інші на бу велосипедах з Германії (в кращомму випадку).
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:48
airmax78 написав: Frant написав:
Звісно!
Не може вантажник супермаркету у Відні жити у злиднях.
Я тут не на завжди.
Немає нічого постійнішого, ніж тимчасове
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:48
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Faceless
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:54
Faceless написав: Ромасик написав:
Помнится, Фейслесс недолюбливал дома с газом. Теперь некоторые умельцы тащат баллоны в квартиры. Ох, не завидую я соседям. А хрущики и панельки все газифицированы. И готовка еды и согреться можно.
В плані небезпеки нічого не змінилося. Щодо балонів в квартирах правда ще небезпечніше (і це заборонено).
А я взял сегодня мороженку в маке и пошел во дворики на Окипной 4. Скромненько, но жить можно. Ведрами, конечно все заставлено, но пройти можно. Внизу шума не ощутил. А как повыше хз. Должно быть тише, чем в Славутиче.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:00
BIGor написав: airmax78 написав: flyman написав:
Я от не знаю, чим живуть тут байкарі росту КРЖН.
Всі будови стоять.
Прораб, що займався ремонтом кавалірки, сказав що роботи більше не мав і не має крім тої кавалірки. Жінка його не може працювати віддалено, так як постійно пропадає світло та інтернет. А нам тут втирають про ріст жиров в маслах.
"Ржаві Жигулі і старі Ланоси" - ось наше майбутнє
. Але я буду їздити на старому Форді Фокус, поки зможу його ремонтувати власними руками. Так що Франт не дочекається моїх злиднів.
А чим паганий Ланос? В мене на батьківщині пів міста їздить на Ланосах (це у кого гроші на авто є). Всі інші на бу велосипедах з Германії
(в кращомму випадку).
То була цитата з Франту, який взагалі не розуміється на автівках. Ланос - дуже файна автівка. Автомобіль спроектовано науково-дослідним центром Daewoo в співпраці з італійськими, німецькими та англійськими інжиніринговими компаніями. Дизайн кузова розробляло відоме італійське ательє ItalDesign під керівництвом Джорджетто Джуджаро. Двигуни та шассі по ліцензії були запозичені в компанії Opel від моделі Kadett. Модернізацією двигунів Opel по замовленню корейської сторони, займались фахівці інжинірингового підрозділу Porsche. Ходову частину від моделі Kadett тестували та допрацьовували на полігоні технічного центру в Вортінзі (Велика Британія).
Нажаль лісапеди з Німеччини, що дешево продаються в Україні, у 101% випадків були в Німеччині спіжжені.
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