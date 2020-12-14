RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10362103631036410365

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 143
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:07

  Faceless написав:Тим часом https://ua.m2bomber.com/obj/1021223918/ ... -sverstuka

100к за 70м2 голого бетону

це вже дно? чи ще чекати?
Олежан
 
Повідомлень: 830
З нами з: 01.12.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:09

  Олежан написав:
  Faceless написав:Тим часом https://ua.m2bomber.com/obj/1021223918/ ... -sverstuka

100к за 70м2 голого бетону

це вже дно? чи ще чекати?

Початок дна))) Власне, до дна дна - ще до-ооовго. Три-чотири роки, -50% в доларах від цін 2021 р.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 жов, 2022 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23031
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 2426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:10

  BIGor написав:А чим паганий Ланос? В мене на батьківщині пів міста їздить на Ланосах (це у кого гроші на авто є).

Тим що вони років 10+ тому зняті з виробництва?
А я то думаю, де вони всі поділися?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5277
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:11

  Faceless написав:Тим часом https://ua.m2bomber.com/obj/1021223918/ ... -sverstuka

100к за 70м2 голого бетону

Ви подякуйте, що власник ремонт не зробив. Бо було б 350К. Запитайте у Макса.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в П'ят 28 жов, 2022 14:11, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 748
З нами з: 01.05.17
Подякував: 135 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:11

  Олежан написав:
  Faceless написав:Тим часом https://ua.m2bomber.com/obj/1021223918/ ... -sverstuka

100к за 70м2 голого бетону

це вже дно? чи ще чекати?

Це дно. Тічка!
airmax78
 
Повідомлень: 41158
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5092 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
Faceless написав:
  Ромасик написав:Помнится, Фейслесс недолюбливал дома с газом. Теперь некоторые умельцы тащат баллоны в квартиры. Ох, не завидую я соседям. А хрущики и панельки все газифицированы. И готовка еды и согреться можно.

В плані небезпеки нічого не змінилося. Щодо балонів в квартирах правда ще небезпечніше (і це заборонено).
А я взял сегодня мороженку в маке и пошел во дворики на Окипной 4. Скромненько, но жить можно. Ведрами, конечно все заставлено, но пройти можно. Внизу шума не ощутил. А как повыше хз. Должно быть тише, чем в Славутиче.

То ви таки збираєтеся орендувати на Окіпної? Чи вже? Вітаю. В банки за соціяльним доляром дуже зручно :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32207
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7610 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:21

  ihorkyiv написав:
  Faceless написав:Тим часом https://ua.m2bomber.com/obj/1021223918/ ... -sverstuka

100к за 70м2 голого бетону

Ви подякуйте, що власник ремонт не зробив. Бо було б 350К. Запитайте у Макса.

Скільки та квартира коштувала в 2021 році?
150 000 за 70 м2?
Чи всі 200 000?

Через рік продати її за 75 000 - буде проблематично.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23031
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 2426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  ihorkyiv написав:
  Faceless написав:Тим часом https://ua.m2bomber.com/obj/1021223918/ ... -sverstuka

100к за 70м2 голого бетону

Ви подякуйте, що власник ремонт не зробив. Бо було б 350К. Запитайте у Макса.

Скільки та квартира коштувала в 2021 році?
150 000 за 70 м2?
Чи всі 200 000?

Через рік продати її за 75 000 - буде проблематично.
Десь стільки й була, 90-100к без ремонту
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32207
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7610 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:28

  Олежан написав:
  Faceless написав:Тим часом https://ua.m2bomber.com/obj/1021223918/ ... -sverstuka

100к за 70м2 голого бетону

це вже дно? чи ще чекати?

цегла, а не концептуальний овноблок
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29781
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1433 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10362103631036410365
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, stm і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2315, 2316, 2317
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23164 13814346
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 жов, 2022 22:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4900880
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4609
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.