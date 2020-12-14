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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:07
це вже дно? чи ще чекати?
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Олежан
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:09
Олежан написав:
це вже дно? чи ще чекати?
Початок дна))) Власне, до дна дна - ще до-ооовго. Три-чотири роки, -50% в доларах від цін 2021 р.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 28 жов, 2022 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:10
BIGor написав:
А чим паганий Ланос? В мене на батьківщині пів міста їздить на Ланосах (це у кого гроші на авто є).
Тим що вони років 10+ тому зняті з виробництва?
А я то думаю, де вони всі поділися?
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:11
Ви подякуйте, що власник ремонт не зробив. Бо було б 350К. Запитайте у Макса.
Востаннє редагувалось ihorkyiv
в П'ят 28 жов, 2022 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:11
Олежан написав:
це вже дно? чи ще чекати?
Це дно. Тічка!
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:13
Ромасик написав: Faceless написав: Ромасик написав:
Помнится, Фейслесс недолюбливал дома с газом. Теперь некоторые умельцы тащат баллоны в квартиры. Ох, не завидую я соседям. А хрущики и панельки все газифицированы. И готовка еды и согреться можно.
В плані небезпеки нічого не змінилося. Щодо балонів в квартирах правда ще небезпечніше (і це заборонено).
А я взял сегодня мороженку в маке и пошел во дворики на Окипной 4. Скромненько, но жить можно. Ведрами, конечно все заставлено, но пройти можно. Внизу шума не ощутил. А как повыше хз. Должно быть тише, чем в Славутиче.
То ви таки збираєтеся орендувати на Окіпної? Чи вже? Вітаю. В банки за соціяльним доляром дуже зручно
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Faceless
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:21
ihorkyiv написав:
Ви подякуйте, що власник ремонт не зробив. Бо було б 350К. Запитайте у Макса.
Скільки та квартира коштувала в 2021 році?
150 000 за 70 м2?
Чи всі 200 000?
Через рік продати її за 75 000 - буде проблематично.
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Frant
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:27
Frant написав: ihorkyiv написав:
Ви подякуйте, що власник ремонт не зробив. Бо було б 350К. Запитайте у Макса.
Скільки та квартира коштувала в 2021 році?
150 000 за 70 м2?
Чи всі 200 000?
Через рік продати її за 75 000 - буде проблематично.
Десь стільки й була, 90-100к без ремонту
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:28
Олежан написав:
це вже дно? чи ще чекати?
цегла, а не концептуальний овноблок
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