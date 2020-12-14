|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:41
Faceless написав: Frant написав:
Скільки та квартира коштувала в 2021 році?
150 000 за 70 м2?
Чи всі 200 000?
Через рік продати її за 75 000 - буде проблематично.
Десь стільки й була, 90-100к без ремонту
В 2008 подібна квартира коштувала мінімум 200 000.
Знову ж, знайти покупців на 1000 квартир ціною 100 000 в 25-поверховому "негетто"- буде вельми непросто. Я б сказав би - неможливо. Тому що з кожним днем "жирних карасів" буде меньше і меньше.
За такою ціною квартири там будуть продаватись ще 10 років.Хтось буде змушений урізати "хотелкі", причому вельми суттєво
Тим більше, що третина квартир там куплялась для перепродажу, а третина - під оренду.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 28 жов, 2022 15:26, всього редагувалось 3 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23033
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 2426 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:47
Франт, але ж хоча б хтось в Україні буде жити добре? Так не буває що всі жили погано - навіть у радянському совку такого не було, навіть у північній кореї.
Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41163
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5092 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:50
Frant написав: Faceless написав:
Скільки та квартира коштувала в 2021 році?
150 000 за 70 м2?
Чи всі 200 000?
Через рік продати її за 75 000 - буде проблематично.
Десь стільки й була, 90-100к без ремонту
Ви щось переплутали.
Не могла така розкішна квартира, майже в центрі, майже біля метро, з якісних будматеріалів - коштувати в 2021 лише 100 000 дол. Майже безцінь.
В 2008 вона коштувала мінімум 200 000.
Знову ж, знайти покупців на 1000 квартир ціною 100 000 - буде вельми непросто.
Хтось буде змушений урізати "хотелкі", причому вельми суттєво
[/quote]Йдіть проспіться, в 2008 цього комплексу не було навіть в проекті
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32210
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7610 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:51
airmax78 написав:Франт, але ж хоча б хтось в Україні буде жити добре? Так не буває що всі жили погано - навіть у радянському совку такого не було, навіть у північній кореї.
Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?
Ті, хто пройшов катарсис через цілодобове скинення й скавучання - ви думаєте, пан професор просто так отим всім страждає?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32210
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7610 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:04
airmax78 написав:
Франт, але ж хоча б хтось в Україні буде жити добре? Так не буває що всі жили погано - навіть у радянському совку такого не було, навіть у північній кореї.
Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?
Cквотери будуть гарно жити в ЯГ.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6806
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1064 раз.
- Подякували: 1449 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:11
BIGor написав: airmax78 написав:
Франт, але ж хоча б хтось в Україні буде жити добре? Так не буває що всі жили погано - навіть у радянському совку такого не було, навіть у північній кореї.
Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?
Cквотери будуть гарно жити в ЯГ.
Після нашої перемоги європейський орендний ринок чекає на колапс - коли мільйони українців одномоментно припинять договори оренди та повернуться в Україну.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41163
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5092 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:12
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Франт, але ж хоча б хтось в Україні буде жити добре? Так не буває що всі жили погано - навіть у радянському совку такого не було, навіть у північній кореї.
Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?
Cквотери будуть гарно жити в ЯГ.
Після нашої перемоги європейський орендний ринок чекає на колапс - коли мільйони
українців одномоментно припинять договори оренди та повернуться в Україну.
А робота в них буде? Про Вашу "прачечну" мовчу.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6806
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1064 раз.
- Подякували: 1449 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:29
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Cквотери будуть гарно жити в ЯГ.
Після нашої перемоги європейський орендний ринок чекає на колапс - коли мільйони
українців одномоментно припинять договори оренди та повернуться в Україну.
А робота в них буде? Про Вашу "прачечну" мовчу.
Звісно що буде: стільки всього відновлювати в країні потрібно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41163
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5092 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:30
Якщо б зараз вступав до вищу - обрав би будівельний без варіантів.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41163
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5092 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:38
Faceless написав:
То ви таки збираєтеся орендувати на Окіпної? Чи вже? Вітаю. В банки за соціяльним доляром дуже зручно
То я й ніколи не збирався там орендувати. Тим паче там площі житла не соціальні.
Я лише зайшов помоститися.
Соціальний долар там теж для мажорів.
А алея банок досить зручна. Навіть моно-каса є, але сьогодні не працювала. А алка і АР працювали.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5276
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1286 раз.
- Подякували: 761 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23164
|13814418
|
|
|1111
|4900888
|
|
|3
|4609
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|