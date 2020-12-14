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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10364103651036610367>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 143
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:41

  Faceless написав:
Frant написав:
  Faceless написав:Тим часом https://ua.m2bomber.com/obj/1021223918/ ... -sverstuka

100к за 70м2 голого бетону


Скільки та квартира коштувала в 2021 році?
150 000 за 70 м2?
Чи всі 200 000?

Через рік продати її за 75 000 - буде проблематично.
Десь стільки й була, 90-100к без ремонту



В 2008 подібна квартира коштувала мінімум 200 000. :mrgreen:

Знову ж, знайти покупців на 1000 квартир ціною 100 000 в 25-поверховому "негетто"- буде вельми непросто. Я б сказав би - неможливо. Тому що з кожним днем "жирних карасів" буде меньше і меньше.
За такою ціною квартири там будуть продаватись ще 10 років.
Хтось буде змушений урізати "хотелкі", причому вельми суттєво :mrgreen:
Тим більше, що третина квартир там куплялась для перепродажу, а третина - під оренду.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 жов, 2022 15:26, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франт, але ж хоча б хтось в Україні буде жити добре? Так не буває що всі жили погано - навіть у радянському совку такого не було, навіть у північній кореї.
Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  Faceless написав:
Frant написав:[quote="5501451:Faceless"]Тим часом https://ua.m2bomber.com/obj/1021223918/ ... -sverstuka

100к за 70м2 голого бетону


Скільки та квартира коштувала в 2021 році?
150 000 за 70 м2?
Чи всі 200 000?

Через рік продати її за 75 000 - буде проблематично.
Десь стільки й була, 90-100к без ремонту


Ви щось переплутали.
Не могла така розкішна квартира, майже в центрі, майже біля метро, з якісних будматеріалів - коштувати в 2021 лише 100 000 дол. Майже безцінь.

В 2008 вона коштувала мінімум 200 000. :mrgreen:

Знову ж, знайти покупців на 1000 квартир ціною 100 000 - буде вельми непросто.
Хтось буде змушений урізати "хотелкі", причому вельми суттєво :mrgreen:[/quote]Йдіть проспіться, в 2008 цього комплексу не було навіть в проекті
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Франт, але ж хоча б хтось в Україні буде жити добре? Так не буває що всі жили погано - навіть у радянському совку такого не було, навіть у північній кореї.
Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?
Ті, хто пройшов катарсис через цілодобове скинення й скавучання - ви думаєте, пан професор просто так отим всім страждає?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:04

  airmax78 написав:Франт, але ж хоча б хтось в Україні буде жити добре? Так не буває що всі жили погано - навіть у радянському совку такого не було, навіть у північній кореї.
Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?

Cквотери будуть гарно жити в ЯГ.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:11

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Франт, але ж хоча б хтось в Україні буде жити добре? Так не буває що всі жили погано - навіть у радянському совку такого не було, навіть у північній кореї.
Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?

Cквотери будуть гарно жити в ЯГ.

Після нашої перемоги європейський орендний ринок чекає на колапс - коли мільйони українців одномоментно припинять договори оренди та повернуться в Україну.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:12

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Франт, але ж хоча б хтось в Україні буде жити добре? Так не буває що всі жили погано - навіть у радянському совку такого не було, навіть у північній кореї.
Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?

Cквотери будуть гарно жити в ЯГ.

Після нашої перемоги європейський орендний ринок чекає на колапс - коли мільйони українців одномоментно припинять договори оренди та повернуться в Україну.

А робота в них буде? Про Вашу "прачечну" мовчу.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:29

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Cквотери будуть гарно жити в ЯГ.

Після нашої перемоги європейський орендний ринок чекає на колапс - коли мільйони українців одномоментно припинять договори оренди та повернуться в Україну.

А робота в них буде? Про Вашу "прачечну" мовчу.

Звісно що буде: стільки всього відновлювати в країні потрібно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Якщо б зараз вступав до вищу - обрав би будівельний без варіантів.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:То ви таки збираєтеся орендувати на Окіпної? Чи вже? Вітаю. В банки за соціяльним доляром дуже зручно :)

То я й ніколи не збирався там орендувати. Тим паче там площі житла не соціальні.
Я лише зайшов помоститися.
Соціальний долар там теж для мажорів.
А алея банок досить зручна. Навіть моно-каса є, але сьогодні не працювала. А алка і АР працювали.
Ромасик
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