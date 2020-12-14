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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:43
Ромасик написав: Faceless написав:
То ви таки збираєтеся орендувати на Окіпної? Чи вже? Вітаю. В банки за соціяльним доляром дуже зручно
То я й ніколи не збирався там орендувати. Тим паче там площі житла не соціальні.
Я лише зайшов помоститися.
Соціальний долар там теж для мажорів.
А алея банок досить зручна. Навіть моно-каса є, але сьогодні не працювала. А алка і АР працювали.
Не знаю що таке моно каса, але иам відділення і Універсалу (моно) є, і Акорду і купи всього.
А хіба не ви казали що вам ніби подобалися варіянти вздовж Окіпної у відносно нових будинках?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:52
airmax78 написав:
Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?
Вы 100%%. Если запрлаты в Украине будут не высокими, Вас никто из коммандировки не выпустит. Поэтому, можно утверждать, что у Вас будет все хорошо.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:56
Grand Touring написав: airmax78 написав:
Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?
Вы 100%%. Если запрлаты в Украине будут не высокими, Вас никто из коммандировки не выпустит. Поэтому, можно утверждать, что у Вас будет все хорошо.
Мені вже нема куди далі зп зменшувати - девальвація гривні про це потурбувалась. Давайте інші варіанти.
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_Klim
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