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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:43
Ромасик написав: Faceless написав:
То ви таки збираєтеся орендувати на Окіпної? Чи вже? Вітаю. В банки за соціяльним доляром дуже зручно
То я й ніколи не збирався там орендувати. Тим паче там площі житла не соціальні.
Я лише зайшов помоститися.
Соціальний долар там теж для мажорів.
А алея банок досить зручна. Навіть моно-каса є, але сьогодні не працювала. А алка і АР працювали.
Не знаю що таке моно каса, але иам відділення і Універсалу (моно) є, і Акорду і купи всього.
А хіба не ви казали що вам ніби подобалися варіянти вздовж Окіпної у відносно нових будинках?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:52
airmax78 написав:
Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?
Вы 100%%. Если запрлаты в Украине будут не высокими, Вас никто из коммандировки не выпустит. Поэтому, можно утверждать, что у Вас будет все хорошо.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:56
Grand Touring написав: airmax78 написав:
Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?
Вы 100%%. Если запрлаты в Украине будут не высокими, Вас никто из коммандировки не выпустит. Поэтому, можно утверждать, что у Вас будет все хорошо.
Мені вже нема куди далі зп зменшувати - девальвація гривні про це потурбувалась. Давайте інші варіанти.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:01
airmax78 написав: Grand Touring написав: airmax78 написав:
Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?
Вы 100%%. Если запрлаты в Украине будут не высокими, Вас никто из коммандировки не выпустит. Поэтому, можно утверждать, что у Вас будет все хорошо.
Мені вже нема куди далі зп зменшувати - девальвація гривні про це потурбувалась. Давайте інші варіанти.
Та є куди зменшувати ще, не прибідняйтесь. Наприклад 4 куе -> 400 уе.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:10
Faceless написав: Ромасик написав: Faceless написав:
То ви таки збираєтеся орендувати на Окіпної? Чи вже? Вітаю. В банки за соціяльним доляром дуже зручно
То я й ніколи не збирався там орендувати. Тим паче там площі житла не соціальні.
Я лише зайшов помоститися.
Соціальний долар там теж для мажорів.
А алея банок досить зручна. Навіть моно-каса є, але сьогодні не працювала. А алка і АР працювали.
Не знаю що таке моно каса, але иам відділення і Універсалу (моно) є, і Акорду і купи всього.
А хіба не ви казали що вам ніби подобалися варіянти вздовж Окіпної у відносно нових будинках?
Саме та моно каса. Навіщо в ній відділення універсалу, навіть не розумію
А моно каса - річ досить дефіцитна, не в кожному ЖК є, а навіть районі.
Мене цікавили ті будинки для купівлі кавалірки. Хоч моп і не наймодніший, але досить спокусливі будиночки і локація. Але ж там не виконується соціальна норма. Навіть в Славутичі з цим легше.
Аккорди, моно алки, пумби, каміни і АР - то як мінімум 2 черга соцдолара. Я до них не добираюсь. Мені щось скромніше.
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:20
Ромасик написав: Faceless написав:
Ромасик написав:То я й ніколи не збирався там орендувати. Тим паче там площі житла не соціальні.
Я лише зайшов помоститися.
Соціальний долар там теж для мажорів.
А алея банок досить зручна. Навіть моно-каса є, але сьогодні не працювала. А алка і АР працювали.
Не знаю що таке моно каса, але иам відділення і Універсалу (моно) є, і Акорду і купи всього.
А хіба не ви казали що вам ніби подобалися варіянти вздовж Окіпної у відносно нових будинках?
Саме та моно каса. Навіщо в ній відділення універсалу, навіть не розумію
А моно каса - річ досить дефіцитна, не в кожному ЖК є, а навіть районі.
Мене цікавили ті будинки для купівлі кавалірки. Хоч моп і не наймодніший, але досить спокусливі будиночки і локація. Але ж там не виконується соціальна норма. Навіть в Славутичі з цим легше.
Аккорди, моно алки, пумби, каміни і АР - то як мінімум 2 черга соцдолара. Я до них не добираюсь. Мені щось скромніше.
Що мається на увазі під соціяльною нормою? Оті нормативи для пільгової іпотеки?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:23
airmax78 написав:
Мені вже нема куди далі зп зменшувати - девальвація гривні про це потурбувалась. Давайте інші варіанти.
Сочиняете как обычно ?
В 2014-2015 девальвация гривны была в три раза, но вы ничего не говорили.
Разве у вас оплата не с привязкой к курсу НБУ как у ойти ?
Не может быть контракта в Вене с оплатой зафиксированной в гривне.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:37
BIGor написав: airmax78 написав: Grand Touring написав:
Вы 100%%. Если запрлаты в Украине будут не высокими, Вас никто из коммандировки не выпустит. Поэтому, можно утверждать, что у Вас будет все хорошо.
Мені вже нема куди далі зп зменшувати - девальвація гривні про це потурбувалась. Давайте інші варіанти.
Та є куди зменшувати ще, не прибідняйтесь. Наприклад 4 куе -> 400 уе.
Не можна так жартувати. По-перше немає 4 куе, по-друге - 400уе - це дивлячись де. Деінде за такі гроші можуть вбити. Або найнятись вбивати інших. 4 куе >> 400 грн. Ось так треба бажати здоров'я та благополуччя.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:50
vladimir07 написав:
airmax78 написав:
Мені вже нема куди далі зп зменшувати - девальвація гривні про це потурбувалась. Давайте інші варіанти.
Сочиняете как обычно ?
В 2014-2015 девальвация гривны была в три раза, но вы ничего не говорили.
Разве у вас оплата не с привязкой к курсу НБУ как у ойти ?
Не может быть контракта в Вене с оплатой зафиксированной в гривне.
Все может быть, к сожалению. Никто не обещал что будет легко.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:51
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Мені вже нема куди далі зп зменшувати - девальвація гривні про це потурбувалась. Давайте інші варіанти.
Та є куди зменшувати ще, не прибідняйтесь. Наприклад 4 куе -> 400 уе.
Не можна так жартувати. По-перше немає 4 куе, по-друге - 400уе - це дивлячись де. Деінде за такі гроші можуть вбити. Або найнятись вбивати інших. 4 куе >> 400 грн. Ось так треба бажати здоров'я та благополуччя.
Сподіваєтеся на курс доляр =10 копійок?
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