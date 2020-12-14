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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10365103661036710368>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 143
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
Faceless написав:То ви таки збираєтеся орендувати на Окіпної? Чи вже? Вітаю. В банки за соціяльним доляром дуже зручно :)

То я й ніколи не збирався там орендувати. Тим паче там площі житла не соціальні.
Я лише зайшов помоститися.
Соціальний долар там теж для мажорів.
А алея банок досить зручна. Навіть моно-каса є, але сьогодні не працювала. А алка і АР працювали.


Не знаю що таке моно каса, але иам відділення і Універсалу (моно) є, і Акорду і купи всього.
А хіба не ви казали що вам ніби подобалися варіянти вздовж Окіпної у відносно нових будинках?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:52

  airmax78 написав:Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?
Вы 100%%. Если запрлаты в Украине будут не высокими, Вас никто из коммандировки не выпустит. Поэтому, можно утверждать, что у Вас будет все хорошо.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:56

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?
Вы 100%%. Если запрлаты в Украине будут не высокими, Вас никто из коммандировки не выпустит. Поэтому, можно утверждать, что у Вас будет все хорошо.

Мені вже нема куди далі зп зменшувати - девальвація гривні про це потурбувалась. Давайте інші варіанти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:01

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:Давайте розвивати вашу найулюбленішу тему - пофантазуємо хто буде жити добре в Україні після нашої перемоги?
Вы 100%%. Если запрлаты в Украине будут не высокими, Вас никто из коммандировки не выпустит. Поэтому, можно утверждать, что у Вас будет все хорошо.

Мені вже нема куди далі зп зменшувати - девальвація гривні про це потурбувалась. Давайте інші варіанти.

Та є куди зменшувати ще, не прибідняйтесь. Наприклад 4 куе -> 400 уе.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
Ромасик написав:
Faceless написав:То ви таки збираєтеся орендувати на Окіпної? Чи вже? Вітаю. В банки за соціяльним доляром дуже зручно :)

То я й ніколи не збирався там орендувати. Тим паче там площі житла не соціальні.
Я лише зайшов помоститися.
Соціальний долар там теж для мажорів.
А алея банок досить зручна. Навіть моно-каса є, але сьогодні не працювала. А алка і АР працювали.


Не знаю що таке моно каса, але иам відділення і Універсалу (моно) є, і Акорду і купи всього.
А хіба не ви казали що вам ніби подобалися варіянти вздовж Окіпної у відносно нових будинках?
Саме та моно каса. Навіщо в ній відділення універсалу, навіть не розумію
А моно каса - річ досить дефіцитна, не в кожному ЖК є, а навіть районі.

Мене цікавили ті будинки для купівлі кавалірки. Хоч моп і не наймодніший, але досить спокусливі будиночки і локація. Але ж там не виконується соціальна норма. Навіть в Славутичі з цим легше.

Аккорди, моно алки, пумби, каміни і АР - то як мінімум 2 черга соцдолара. Я до них не добираюсь. Мені щось скромніше.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
Faceless написав:
Ромасик написав:То я й ніколи не збирався там орендувати. Тим паче там площі житла не соціальні.
Я лише зайшов помоститися.
Соціальний долар там теж для мажорів.
А алея банок досить зручна. Навіть моно-каса є, але сьогодні не працювала. А алка і АР працювали.


Не знаю що таке моно каса, але иам відділення і Універсалу (моно) є, і Акорду і купи всього.
А хіба не ви казали що вам ніби подобалися варіянти вздовж Окіпної у відносно нових будинках?
Саме та моно каса. Навіщо в ній відділення універсалу, навіть не розумію
А моно каса - річ досить дефіцитна, не в кожному ЖК є, а навіть районі.

Мене цікавили ті будинки для купівлі кавалірки. Хоч моп і не наймодніший, але досить спокусливі будиночки і локація. Але ж там не виконується соціальна норма. Навіть в Славутичі з цим легше.

Аккорди, моно алки, пумби, каміни і АР - то як мінімум 2 черга соцдолара. Я до них не добираюсь. Мені щось скромніше.


Що мається на увазі під соціяльною нормою? Оті нормативи для пільгової іпотеки?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:23

  airmax78 написав:Мені вже нема куди далі зп зменшувати - девальвація гривні про це потурбувалась. Давайте інші варіанти.


Сочиняете как обычно ?
В 2014-2015 девальвация гривны была в три раза, но вы ничего не говорили.
Разве у вас оплата не с привязкой к курсу НБУ как у ойти ?
Не может быть контракта в Вене с оплатой зафиксированной в гривне.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:37

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  Grand Touring написав: Вы 100%%. Если запрлаты в Украине будут не высокими, Вас никто из коммандировки не выпустит. Поэтому, можно утверждать, что у Вас будет все хорошо.

Мені вже нема куди далі зп зменшувати - девальвація гривні про це потурбувалась. Давайте інші варіанти.

Та є куди зменшувати ще, не прибідняйтесь. Наприклад 4 куе -> 400 уе.

Не можна так жартувати. По-перше немає 4 куе, по-друге - 400уе - це дивлячись де. Деінде за такі гроші можуть вбити. Або найнятись вбивати інших. 4 куе >> 400 грн. Ось так треба бажати здоров'я та благополуччя.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:50

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Мені вже нема куди далі зп зменшувати - девальвація гривні про це потурбувалась. Давайте інші варіанти.


Сочиняете как обычно ?
В 2014-2015 девальвация гривны была в три раза, но вы ничего не говорили.
Разве у вас оплата не с привязкой к курсу НБУ как у ойти ?
Не может быть контракта в Вене с оплатой зафиксированной в гривне.

Все может быть, к сожалению. Никто не обещал что будет легко.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Мені вже нема куди далі зп зменшувати - девальвація гривні про це потурбувалась. Давайте інші варіанти.

Та є куди зменшувати ще, не прибідняйтесь. Наприклад 4 куе -> 400 уе.

Не можна так жартувати. По-перше немає 4 куе, по-друге - 400уе - це дивлячись де. Деінде за такі гроші можуть вбити. Або найнятись вбивати інших. 4 куе >> 400 грн. Ось так треба бажати здоров'я та благополуччя.
Сподіваєтеся на курс доляр =10 копійок?
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