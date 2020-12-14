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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10365103661036710368

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 143
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:57

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  BIGor написав:Та є куди зменшувати ще, не прибідняйтесь. Наприклад 4 куе -> 400 уе.

Не можна так жартувати. По-перше немає 4 куе, по-друге - 400уе - це дивлячись де. Деінде за такі гроші можуть вбити. Або найнятись вбивати інших. 4 куе >> 400 грн. Ось так треба бажати здоров'я та благополуччя.
Сподіваєтеся на курс доляр =10 копійок?

Бігор бажав зменшення з міфічних 4куе до 400уе. Це занадто щедрі побажання - тому я його виправив.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:59

  Faceless написав:Хтось буде змушений урізати "хотелкі", причому вельми суттєво :mrgreen:

Согласен, я свою прелесть в Варшавском в июле слил за 58 куе. В феврале хотел 95 но не успел. Зафиксировал убыток 3куе и не жалею. Немного радует тот факт, что в декабре удалось в Вышгороде двушку слить с профитом 20% В общем по моему мнению в бетоне сейчас не лучшее время сидеть. Деньги любят тишину, и спокойствие)
necovi4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:01

  necovi4 написав:
  Faceless написав:Хтось буде змушений урізати "хотелкі", причому вельми суттєво :mrgreen:

Согласен, я свою прелесть в Варшавском в июле слил за 58 куе. В феврале хотел 95 но не успел. Зафиксировал убыток 3куе и не жалею. Немного радует тот факт, что в декабре удалось в Вышгороде двушку слить с профитом 20% В общем по моему мнению в бетоне сейчас не лучшее время сидеть. Деньги любят тишину, и спокойствие)

Где же еще может быть более тихое и спокойное место, как ни в, например, замороженном новострое или в незаселенном сданном доме?
В Варшавском - это за сколько метров?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:08

  necovi4 написав:Согласен, я свою прелесть в Варшавском в июле слил за 58 куе.
В феврале хотел 95 но не успел. Зафиксировал убыток 3 куе и не жалею.


У вас явно или цена продажи или сумма убытка не соответствуют.
vladimir07
 
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