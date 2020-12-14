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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:57
Faceless написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Та є куди зменшувати ще, не прибідняйтесь. Наприклад 4 куе -> 400 уе.
Не можна так жартувати. По-перше немає 4 куе, по-друге - 400уе - це дивлячись де. Деінде за такі гроші можуть вбити. Або найнятись вбивати інших. 4 куе >> 400 грн. Ось так треба бажати здоров'я та благополуччя.
Сподіваєтеся на курс доляр =10 копійок?
Бігор бажав зменшення з міфічних 4куе до 400уе. Це занадто щедрі побажання - тому я його виправив.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:59
Faceless написав:
Хтось буде змушений урізати "хотелкі", причому вельми суттєво
Согласен, я свою прелесть в Варшавском в июле слил за 58 куе. В феврале хотел 95 но не успел. Зафиксировал убыток 3куе и не жалею. Немного радует тот факт, что в декабре удалось в Вышгороде двушку слить с профитом 20% В общем по моему мнению в бетоне сейчас не лучшее время сидеть. Деньги любят тишину, и спокойствие)
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necovi4
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:01
necovi4 написав: Faceless написав:
Хтось буде змушений урізати "хотелкі", причому вельми суттєво
Согласен, я свою прелесть в Варшавском в июле слил за 58 куе. В феврале хотел 95 но не успел. Зафиксировал убыток 3куе и не жалею. Немного радует тот факт, что в декабре удалось в Вышгороде двушку слить с профитом 20% В общем по моему мнению в бетоне сейчас не лучшее время сидеть. Деньги любят тишину, и спокойствие)
Где же еще может быть более тихое и спокойное место, как ни в, например, замороженном новострое или в незаселенном сданном доме?
В Варшавском - это за сколько метров?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:08
necovi4 написав:
Согласен, я свою прелесть в Варшавском в июле слил за 58 куе
.
В феврале хотел 95 но не успел. Зафиксировал убыток 3 куе
и не жалею.
У вас явно или цена продажи или сумма убытка не соответствуют.
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vladimir07
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:45
vladimir07 написав: necovi4 написав:
Согласен, я свою прелесть в Варшавском в июле слил за 58 куе
.
В феврале хотел 95 но не успел. Зафиксировал убыток 3 куе
и не жалею.
У вас явно или цена продажи или сумма убытка не соответствуют.
Купив за 61 продав за 58, а в февралі хотілка була 95.
Щоб продати, як пише Франт, "осетра прийшлось врізати на 40%".
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flyman
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2
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:00
flyman написав: vladimir07 написав: necovi4 написав:
Согласен, я свою прелесть в Варшавском в июле слил за 58 куе
.
В феврале хотел 95 но не успел. Зафиксировал убыток 3 куе
и не жалею.
У вас явно или цена продажи или сумма убытка не соответствуют.
Купив за 61 продав за 58, а в февралі хотілка була 95.
Щоб продати, як пише Франт, "осетра прийшлось врізати на 40%".
Так и есть)))
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necovi4
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:01
airmax78 написав:
В Варшавском - это за сколько метров?
69
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necovi4
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:42
necovi4 написав: airmax78 написав:
В Варшавском - это за сколько метров?
69
это поза.
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Investor_K
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:44
necovi4
дисконт 38,9%
спс за инфу, вы дисциплинированный инвестор, думаю, что сейчас вам 50 не дали бы
в след году 40-45 наверно было бы
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baraka
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:44
Investor_K написав:
69 это поза.
69,5 если быть точным
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necovi4
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