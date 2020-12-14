|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:48
necovi4 написав: Investor_K написав:
69 это поза.
69,5 если быть точным
Недострой какой-то? Я прошлым летом однуху за 69 смотрел, и то в 5 квартале
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5284
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1286 раз.
- Подякували: 761 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:55
Ромасик написав: necovi4 написав: Investor_K написав:
69 это поза.
69,5 если быть точным
Недострой какой-то? Я прошлым летом однуху за 69 смотрел, и то в 5 квартале
Нет дом готовый в августе Жэк ключи должен был выдать. Успел продать по переуступке
-
necovi4
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 20.09.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23164
|13814548
|
|
|1111
|4900896
|
|
|3
|4609
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|