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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:48
necovi4 написав: Investor_K написав:
69 это поза.
69,5 если быть точным
Недострой какой-то? Я прошлым летом однуху за 69 смотрел, и то в 5 квартале
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:55
Ромасик написав: necovi4 написав: Investor_K написав:
69 это поза.
69,5 если быть точным
Недострой какой-то? Я прошлым летом однуху за 69 смотрел, и то в 5 квартале
Нет дом готовый в августе Жэк ключи должен был выдать. Успел продать по переуступке
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necovi4
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:03
airmax78 написав:
Не можна так жартувати. По-перше немає 4 куе, по-друге - 400уе
- це дивлячись де. Деінде за такі гроші можуть вбити. Або найнятись вбивати інших. 4 куе >> 400 грн. Ось так треба бажати здоров'я та благополуччя.
А що не так з 400уе? Це пристойні гроші ще до війни були, в Україні яка за межами Києва. А зараз тим паче.
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BIGor
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:04
necovi4 написав:Нет дом готовый в августе Жэк ключи должен был выдать. Успел продать по переуступке
Интересные нынче цены.
А какая очередь/дом, если не тайна?
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:40
baraka написав:necovi4
дисконт 38,9%
спс за инфу, вы дисциплинированный инвестор, думаю, что сейчас вам 50 не дали бы
в след году 40-45 наверно было бы
При такой цене Варшавский снова становится интересным объектом для инвестиций и ожидания метро. Присмотрюсь. Не Рыбальский, конечно (там метро раньше появится), но как учил Трибека - больше всего можно заработать на самом дешевом.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:46
BIGor написав: airmax78 написав:
Не можна так жартувати. По-перше немає 4 куе, по-друге - 400уе
- це дивлячись де. Деінде за такі гроші можуть вбити. Або найнятись вбивати інших. 4 куе >> 400 грн. Ось так треба бажати здоров'я та благополуччя.
А що не так з 400уе? Це пристойні гроші ще до війни були, в Україні яка за межами Києва. А зараз тим паче.
Та в тому то й справа, що 400 уо - досить пристойна зп (не на багато менша ніж в мене зараз). Тому якщо й бажати комусь злиднів, то даунгрейдити треба по повній.
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airmax78
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:46
Ромасик написав:
necovi4 написав:Нет дом готовый в августе Жэк ключи должен был выдать. Успел продать по переуступке
Интересные нынче цены.
А какая очередь/дом, если не тайна?
8.1 , 7 дом не далеко от паркинга, который построили недавно
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necovi4
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:55
necovi4 написав: Faceless написав:
Хтось буде змушений урізати "хотелкі", причому вельми суттєво
Согласен, я свою прелесть в Варшавском в июле слил за 58 куе. В феврале хотел 95 но не успел. Зафиксировал убыток 3куе и не жалею. Немного радует тот факт, что в декабре удалось в Вышгороде двушку слить с профитом 20% В общем по моему мнению в бетоне сейчас не лучшее время сидеть. Деньги любят тишину, и спокойствие)
Ну і що ви купити на заміну?
Дуже сумнівний продаж.
По 830 нормальна новобудова не в дупі світу, я би радив придивитися на покупку, а не на продаж.
Чи ви вважаєте, що всі будуть через пару років голі і босі і по 300 за квадрат станете назад?
Це ж не 350 кіло грошей в кілометрі від прийняття рішень.
На такі квартири буде попит, якраз вписується в нову іпотеку, умовний Долярчик зніме лям з з.п. карти, а на другу половину візьме кредит.
Так, що я би не радів такому продажу. Тут не все так однозначно)))
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somilitark
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:01
somilitark написав:На такі квартири буде попит,
В 6 часов вечера после войны
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:05
airmax78 написав:
Та в тому то й справа, що 400 уо - досить пристойна зп (не на багато менша ніж в мене зараз). Тому якщо й бажати комусь злиднів, то даунгрейдити треба по повній.
Ну все понятно - стеб, развлечение.
А кто-то еще и поверит, что Аэромаксима побрили чуть ли не в ноль по зарплатне.
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