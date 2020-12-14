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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 143
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

necovi4 написав:
  Investor_K написав:69 это поза.

69,5 если быть точным
Недострой какой-то? Я прошлым летом однуху за 69 смотрел, и то в 5 квартале
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:55

  Ромасик написав:
necovi4 написав:
  Investor_K написав:69 это поза.

69,5 если быть точным
Недострой какой-то? Я прошлым летом однуху за 69 смотрел, и то в 5 квартале

Нет дом готовый в августе Жэк ключи должен был выдать. Успел продать по переуступке
necovi4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:03

  airmax78 написав:Не можна так жартувати. По-перше немає 4 куе, по-друге - 400уе - це дивлячись де. Деінде за такі гроші можуть вбити. Або найнятись вбивати інших. 4 куе >> 400 грн. Ось так треба бажати здоров'я та благополуччя.

А що не так з 400уе? Це пристойні гроші ще до війни були, в Україні яка за межами Києва. А зараз тим паче.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

necovi4 написав:Нет дом готовый в августе Жэк ключи должен был выдать. Успел продать по переуступке

Интересные нынче цены.
А какая очередь/дом, если не тайна?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:40

  baraka написав:necovi4

дисконт 38,9%
спс за инфу, вы дисциплинированный инвестор, думаю, что сейчас вам 50 не дали бы
в след году 40-45 наверно было бы

При такой цене Варшавский снова становится интересным объектом для инвестиций и ожидания метро. Присмотрюсь. Не Рыбальский, конечно (там метро раньше появится), но как учил Трибека - больше всего можно заработать на самом дешевом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:46

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Не можна так жартувати. По-перше немає 4 куе, по-друге - 400уе - це дивлячись де. Деінде за такі гроші можуть вбити. Або найнятись вбивати інших. 4 куе >> 400 грн. Ось так треба бажати здоров'я та благополуччя.

А що не так з 400уе? Це пристойні гроші ще до війни були, в Україні яка за межами Києва. А зараз тим паче.

Та в тому то й справа, що 400 уо - досить пристойна зп (не на багато менша ніж в мене зараз). Тому якщо й бажати комусь злиднів, то даунгрейдити треба по повній.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:46

  Ромасик написав:
necovi4 написав:Нет дом готовый в августе Жэк ключи должен был выдать. Успел продать по переуступке

Интересные нынче цены.
А какая очередь/дом, если не тайна?

8.1 , 7 дом не далеко от паркинга, который построили недавно
necovi4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:55

  necovi4 написав:
  Faceless написав:Хтось буде змушений урізати "хотелкі", причому вельми суттєво :mrgreen:

Согласен, я свою прелесть в Варшавском в июле слил за 58 куе. В феврале хотел 95 но не успел. Зафиксировал убыток 3куе и не жалею. Немного радует тот факт, что в декабре удалось в Вышгороде двушку слить с профитом 20% В общем по моему мнению в бетоне сейчас не лучшее время сидеть. Деньги любят тишину, и спокойствие)

Ну і що ви купити на заміну?
Дуже сумнівний продаж.
По 830 нормальна новобудова не в дупі світу, я би радив придивитися на покупку, а не на продаж.
Чи ви вважаєте, що всі будуть через пару років голі і босі і по 300 за квадрат станете назад?

Це ж не 350 кіло грошей в кілометрі від прийняття рішень.

На такі квартири буде попит, якраз вписується в нову іпотеку, умовний Долярчик зніме лям з з.п. карти, а на другу половину візьме кредит.

Так, що я би не радів такому продажу. Тут не все так однозначно)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

somilitark написав:На такі квартири буде попит,

В 6 часов вечера после войны
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:05

  airmax78 написав:Та в тому то й справа, що 400 уо - досить пристойна зп (не на багато менша ніж в мене зараз). Тому якщо й бажати комусь злиднів, то даунгрейдити треба по повній.


Ну все понятно - стеб, развлечение.
А кто-то еще и поверит, что Аэромаксима побрили чуть ли не в ноль по зарплатне.
vladimir07
 
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