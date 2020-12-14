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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10367103681036910370

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 143
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:08

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  somilitark написав:На такі квартири буде попит, якраз вписується в нову іпотеку, умовний Долярчик зніме лям з з.п. карти, а на другу половину візьме кредит.

Це може умовний Долярчик і не знімав би грн з.п. карти, чекаючи на доступну іпотеку...
А от Успіх - ВСЕ під корінь конвертує у долярчики на валютних депо!(і пох, що отримає ті долярчики, можливо аж за пів року-рік!)
Ну, а далі буде розглядати умови і підводні каміння доступної іпотеки під 3%! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:12

  somilitark написав:Ну і що ви купити на заміну?
Дуже сумнівний продаж.
По 830 нормальна новобудова не в дупі світу, я би радив придивитися на покупку, а не на продаж.
Чи ви вважаєте, що всі будуть через пару років голі і босі і по 300 за квадрат станете назад?


Продажа была в июле. Может тогда все иначе смотрелось со стороны чем сейчас.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:28

  Ромасик написав:
somilitark написав:На такі квартири буде попит,

В 6 часов вечера после войны

Оптимальна площа для сім'ї в 3-4 людини, новий будинок, нормальна ціна, нормальна локація, це навіть зараз виглядає ням ням.
А якщо в гривневу іпотеку під 3%, то можна сказати: заверніть дві.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:30

  vladimir07 написав:
  somilitark написав:Ну і що ви купити на заміну?
Дуже сумнівний продаж.
По 830 нормальна новобудова не в дупі світу, я би радив придивитися на покупку, а не на продаж.
Чи ви вважаєте, що всі будуть через пару років голі і босі і по 300 за квадрат станете назад?


Продажа была в июле. Может тогда все иначе смотрелось со стороны чем сейчас.

Після блекаутів і сотень мопедів в купі з брудними підривами дамби, мені зараз навіть гірше все уявляється)))
somilitark
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  #<1 ... 10367103681036910370
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