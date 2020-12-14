Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
somilitark написав:На такі квартири буде попит, якраз вписується в нову іпотеку, умовний Долярчик зніме лям з з.п. карти, а на другу половину візьме кредит.
Це може умовний Долярчик і не знімав би грн з.п. карти, чекаючи на доступну іпотеку... А от Успіх - ВСЕ під корінь конвертує у долярчики на валютних депо!(і пох, що отримає ті долярчики, можливо аж за пів року-рік!) Ну, а далі буде розглядати умови і підводні каміння доступної іпотеки під 3%!
somilitark написав:Ну і що ви купити на заміну? Дуже сумнівний продаж. По 830 нормальна новобудова не в дупі світу, я би радив придивитися на покупку, а не на продаж. Чи ви вважаєте, що всі будуть через пару років голі і босі і по 300 за квадрат станете назад?
Продажа была в июле. Может тогда все иначе смотрелось со стороны чем сейчас.
somilitark написав:Ну і що ви купити на заміну? Дуже сумнівний продаж. По 830 нормальна новобудова не в дупі світу, я би радив придивитися на покупку, а не на продаж. Чи ви вважаєте, що всі будуть через пару років голі і босі і по 300 за квадрат станете назад?
Продажа была в июле. Может тогда все иначе смотрелось со стороны чем сейчас.
Після блекаутів і сотень мопедів в купі з брудними підривами дамби, мені зараз навіть гірше все уявляється)))