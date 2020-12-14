RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10368103691037010371>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 143
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:08

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  somilitark написав:На такі квартири буде попит, якраз вписується в нову іпотеку, умовний Долярчик зніме лям з з.п. карти, а на другу половину візьме кредит.

Це може умовний Долярчик і не знімав би грн з.п. карти, чекаючи на доступну іпотеку...
А от Успіх - ВСЕ під корінь конвертує у долярчики на валютних депо!(і пох, що отримає ті долярчики, можливо аж за пів року-рік!)
Ну, а далі буде розглядати умови і підводні каміння доступної іпотеки під 3%! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4113
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
3
6
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:12

  somilitark написав:Ну і що ви купити на заміну?
Дуже сумнівний продаж.
По 830 нормальна новобудова не в дупі світу, я би радив придивитися на покупку, а не на продаж.
Чи ви вважаєте, що всі будуть через пару років голі і босі і по 300 за квадрат станете назад?


Продажа была в июле. Может тогда все иначе смотрелось со стороны чем сейчас.
vladimir07
 
Повідомлень: 1752
З нами з: 30.01.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:28

  Ромасик написав:
somilitark написав:На такі квартири буде попит,

В 6 часов вечера после войны

Оптимальна площа для сім'ї в 3-4 людини, новий будинок, нормальна ціна, нормальна локація, це навіть зараз виглядає ням ням.
А якщо в гривневу іпотеку під 3%, то можна сказати: заверніть дві.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12462
З нами з: 30.12.09
Подякував: 569 раз.
Подякували: 3489 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:30

  vladimir07 написав:
  somilitark написав:Ну і що ви купити на заміну?
Дуже сумнівний продаж.
По 830 нормальна новобудова не в дупі світу, я би радив придивитися на покупку, а не на продаж.
Чи ви вважаєте, що всі будуть через пару років голі і босі і по 300 за квадрат станете назад?


Продажа была в июле. Может тогда все иначе смотрелось со стороны чем сейчас.

Після блекаутів і сотень мопедів в купі з брудними підривами дамби, мені зараз навіть гірше все уявляється)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12462
З нами з: 30.12.09
Подякував: 569 раз.
Подякували: 3489 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:44

  somilitark написав:Ну і що ви купити на заміну?

Акции Тесла по 200 баксов за штуку, это куда перспективней в долгосрок инвестировать на медвежьем рынке на три четыре года, чем в Украинский бетон.

Кстати, уже немного в профите, уже по 228 баксов за штуку))
Востаннє редагувалось necovi4 в П'ят 28 жов, 2022 20:46, всього редагувалось 2 разів.
necovi4
 
Повідомлень: 174
З нами з: 20.09.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:45

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Та в тому то й справа, що 400 уо - досить пристойна зп (не на багато менша ніж в мене зараз). Тому якщо й бажати комусь злиднів, то даунгрейдити треба по повній.


Ну все понятно - стеб, развлечение.
А кто-то еще и поверит, что Аэромаксима побрили чуть ли не в ноль по зарплатне.

AirMax может преувеличивать или преуменьшать, но никогда не врет. Никогда.
airmax78
 
Повідомлень: 41170
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5092 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вот знакомый продаёт
https://besplatka.ua/obyavlenie/prodazh ... 000-a61014
Тополиная 4-8
Покритикуйте
Можете и его набрать с пачкой авизо и промотивировать на сторону реуса
барабашов
 
Повідомлень: 2626
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 256 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:19

  necovi4 написав:
  flyman написав:Купив за 61 продав за 58, а в февралі хотілка була 95.
Щоб продати, як пише Франт, "осетра прийшлось врізати на 40%".

Так и есть)))


А вы с какой отметки начали продавать пока за 58куе не продалась ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1752
З нами з: 30.01.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:, а далі буде розглядати умови і підводні каміння доступної іпотеки під 3%


Так. Буду за вами повторювати.

Коли плануєте почати розглядати? Цікаво, коли буде найбільш вигідно купувати житло.
Andrey2512
 
Повідомлень: 384
З нами з: 04.04.22
Подякував: 22 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:34

  барабашов написав:Вот знакомый продаёт
https://besplatka.ua/obyavlenie/prodazh ... 000-a61014
Тополиная 4-8
Покритикуйте
Можете и его набрать с пачкой авизо и промотивировать на сторону реуса

Если он выставил, для того, чтобы продавать, это одна долгоиграющая история, если для того чтобы продать, это совсем другая история с другой ценой.
reus
 
Повідомлень: 3897
З нами з: 21.03.12
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10368103691037010371>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2315, 2316, 2317
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23164 13814674
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 жов, 2022 22:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4900904
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4611
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.