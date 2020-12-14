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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:34
Там к метро по картам 1.9км - 19 минут пешком. Но в объявлениях часто врут на этот счет.
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vladimir07
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:36
BIGor написав: airmax78 написав:
Не можна так жартувати. По-перше немає 4 куе, по-друге - 400уе
- це дивлячись де. Деінде за такі гроші можуть вбити. Або найнятись вбивати інших. 4 куе >> 400 грн. Ось так треба бажати здоров'я та благополуччя.
А що не так з 400уе? Це пристойні гроші ще до війни були, в Україні яка за межами Києва. А зараз тим паче.
Київ Фейслеса-Реуса не вірить, що до війни в укро-провінції ЗП 400 дол/міс була пристойним заробком.
"Тіньофа економіка, таксисти-трактористи-програмісти, торговці б/в кальсонами на ринках і т.п. публіка легко мали 1000 дол./міс."
Страшно далєкі оні от нарота!
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Frant
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:49
reus
И сколько тот обьект может реально уйти?
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барабашов
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:49
Frant написав:
Київ Фейслеса-Реуса не вірить, що до війни в укро-провінції ЗП 400 дол/міс була пристойним заробком.
"Страшно далєкі оні от нарота!"
Я багато років був роботодавцем для робітників із сіл, забутих Богом. Якщо робітник не пиячив і був кваліфікованим спеціалістом, то легко заробляв більше 1куо на місяць. Більш того, таких робітників було найти край важко, тобто був дефіцит кадрів. Так, що ваші теорії залиште для байок іншій аудиторії.
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reus
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:58
reus написав:
Если он выставил, для того, чтобы продавать
, это одна долгоиграющая история, если для того чтобы продать
, это совсем другая история с другой ценой.
Какая по вашему реальная цена, если без стеба ?
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vladimir07
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:05
Сейчас приглашение заходить на ремонт звучит как пощёчина и обвинение в нищебродстве
Или Вы подьезжаете к прелести на Гелике с прорабом и сметой в багажнике или "пошёл ВОН!!!"
Тем более что Реус в такие деньги пока оценивает другие прелести, с сушилками Милле и не рядом с похом
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барабашов
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:09
reus написав: Frant написав:
Київ Фейслеса-Реуса не вірить, що до війни в укро-провінції ЗП 400 дол/міс була пристойним заробком.
"Страшно далєкі оні от нарота!"
Я багато років був роботодавцем для робітників із сіл, забутих Богом. Якщо робітник не пиячив і був кваліфікованим спеціалістом, то легко заробляв більше 1куо на місяць. Більш того, таких робітників було найти край важко, тобто був дефіцит кадрів. Так, що ваші теорії залиште для байок іншій аудиторії.
Чого ж тоді кияни не мігрували в ці забиті села? Середня по Києву так і до 1 куе ніколи не доходила.
ПС, зараз в провінції не забитій 200-300 уе хороша зарплата.
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BIGor
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_Klim
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