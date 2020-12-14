RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10369103701037110372>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:34

  барабашов написав:Вот знакомый продаёт
https://besplatka.ua/obyavlenie/prodazh ... 000-a61014
Тополиная 4-8
Покритикуйте
Можете и его набрать с пачкой авизо и промотивировать на сторону реуса


Там к метро по картам 1.9км - 19 минут пешком. Но в объявлениях часто врут на этот счет.
vladimir07
 
Повідомлень: 1752
З нами з: 30.01.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:36

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Не можна так жартувати. По-перше немає 4 куе, по-друге - 400уе - це дивлячись де. Деінде за такі гроші можуть вбити. Або найнятись вбивати інших. 4 куе >> 400 грн. Ось так треба бажати здоров'я та благополуччя.

А що не так з 400уе? Це пристойні гроші ще до війни були, в Україні яка за межами Києва. А зараз тим паче.

Київ Фейслеса-Реуса не вірить, що до війни в укро-провінції ЗП 400 дол/міс була пристойним заробком.
"Тіньофа економіка, таксисти-трактористи-програмісти, торговці б/в кальсонами на ринках і т.п. публіка легко мали 1000 дол./міс."

Страшно далєкі оні от нарота!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23034
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 2428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:49

reus
И сколько тот обьект может реально уйти?
барабашов
 
Повідомлень: 2626
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 256 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:49

  Frant написав:Київ Фейслеса-Реуса не вірить, що до війни в укро-провінції ЗП 400 дол/міс була пристойним заробком.
"Страшно далєкі оні от нарота!"

Я багато років був роботодавцем для робітників із сіл, забутих Богом. Якщо робітник не пиячив і був кваліфікованим спеціалістом, то легко заробляв більше 1куо на місяць. Більш того, таких робітників було найти край важко, тобто був дефіцит кадрів. Так, що ваші теорії залиште для байок іншій аудиторії.
reus
 
Повідомлень: 3899
З нами з: 21.03.12
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:58

  reus написав:
  барабашов написав:Вот знакомый продаёт
https://besplatka.ua/obyavlenie/prodazh ... 000-a61014
Тополиная 4-8
Покритикуйте
Можете и его набрать с пачкой авизо и промотивировать на сторону реуса

Если он выставил, для того, чтобы продавать, это одна долгоиграющая история, если для того чтобы продать, это совсем другая история с другой ценой.


Какая по вашему реальная цена, если без стеба ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1752
З нами з: 30.01.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:05

  Faceless написав:Тим часом https://ua.m2bomber.com/obj/1021223918/ ... -sverstuka

100к за 70м2 голого бетону

Сейчас приглашение заходить на ремонт звучит как пощёчина и обвинение в нищебродстве
Или Вы подьезжаете к прелести на Гелике с прорабом и сметой в багажнике или "пошёл ВОН!!!"
Тем более что Реус в такие деньги пока оценивает другие прелести, с сушилками Милле и не рядом с похом
барабашов
 
Повідомлень: 2626
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 256 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:09

  reus написав:
  Frant написав:Київ Фейслеса-Реуса не вірить, що до війни в укро-провінції ЗП 400 дол/міс була пристойним заробком.
"Страшно далєкі оні от нарота!"

Я багато років був роботодавцем для робітників із сіл, забутих Богом. Якщо робітник не пиячив і був кваліфікованим спеціалістом, то легко заробляв більше 1куо на місяць. Більш того, таких робітників було найти край важко, тобто був дефіцит кадрів. Так, що ваші теорії залиште для байок іншій аудиторії.

Чого ж тоді кияни не мігрували в ці забиті села? Середня по Києву так і до 1 куе ніколи не доходила. Про дефіцит - давня байка, як відкрили безвіз - зразу 2 мільйони нікомунепотрібних дефіцитних робітників звалили збирать ябки.
ПС, зараз в провінції не забитій 200-300 уе хороша зарплата.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6810
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1064 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:15

  барабашов написав:Вот знакомый продаёт
https://besplatka.ua/obyavlenie/prodazh ... 000-a61014
Тополиная 4-8
Покритикуйте
Можете и его набрать с пачкой авизо и промотивировать на сторону реуса

Там демонтажных работ на 10 000 у.е.
UA
 
Повідомлень: 7282
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1669 раз.
Подякували: 2004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:16

  vladimir07 написав:
  reus написав:
  барабашов написав:Вот знакомый продаёт
https://besplatka.ua/obyavlenie/prodazh ... 000-a61014
Тополиная 4-8
Покритикуйте
Можете и его набрать с пачкой авизо и промотивировать на сторону реуса

Если он выставил, для того, чтобы продавать, это одна долгоиграющая история, если для того чтобы продать, это совсем другая история с другой ценой.


Какая по вашему реальная цена, если без стеба ?

Реальная цена, та которую готов заплатить покупатель. Я точно не покупатель данного предложения. Я не профессиональный эксперт РН, чтобы заявлять, какая реальная цена на сегодня может быть. С учетом того, что и рынка как такового на сегодня нет, а есть немногочисленные продажи, то даже эксперту сложно определить реальную цену. Может продавцу повезти и найдется покупатель с деньгами, который не умеет адекватно оценивать риски и нужно что-то подобное, но скорее всего ему будет сложно продать за эти деньги. Я писал, что мне известны отдельные случаи, когда квартиры летом продавались практически по довоенным ценам, но это скорее исключения. Думаю, что -40% от довоенной цены подобных предложений у него есть шанс продать на сегодня.
reus
 
Повідомлень: 3899
З нами з: 21.03.12
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:25

  reus написав:Реальная цена, та которую готов заплатить покупатель. Я точно не покупатель данного предложения. Я не профессиональный эксперт РН, чтобы заявлять, какая реальная цена на сегодня может быть. С учетом того, что и рынка как такового на сегодня нет, а есть немногочисленные продажи, то даже эксперту сложно определить реальную цену. Может продавцу повезти и найдется покупатель с деньгами, который не умеет адекватно оценивать риски и нужно что-то подобное, но скорее всего ему будет сложно продать за эти деньги. Я писал, что мне известны отдельные случаи, когда квартиры летом продавались практически по довоенным ценам, но это скорее исключения. Думаю, что -40% от довоенной цены подобных предложений у него есть шанс продать на сегодня.

Там есть проблема которую не демонтировать 2,5 потолки...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3543
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10369103701037110372>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2315, 2316, 2317
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23164 13814726
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 жов, 2022 22:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4900906
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4611
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3026)
29.10.2022 00:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.