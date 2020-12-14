RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10369103701037110372

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сегодня был разговор. По информации одно премиум агентство недвижимости рекомендует рисовать ценник до 24.02., но на просмотре с реальным покупателем быть готовым 30-40% дисконт. На "вау" эффекте иногда удается скинуть дорогую недвижимость. Допускаю, что правда ...

Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk
Setsib
 
Повідомлень: 23
З нами з: 14.03.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:38

  BIGor написав:Чого ж тоді кияни не мігрували в ці забиті села? Середня по Києву так і до 1 куе ніколи не доходила. Про дефіцит - давня байка, як відкрили безвіз - зразу 2 мільйони нікомунепотрібних дефіцитних робітників звалили збирать ябки.
ПС, зараз в провінції не забитій 200-300 уе хороша зарплата.

Тому, що це виснажлива фізична праця, та ще й з необхідними навиками і знаннями, це вам не штани протирати у теплому офісі. Впевнений, що більшість офісного планктону не змінило би своє тепле містечко на реальну виснажливу роботу, правда з іншою зарплатнею. У мене немає мети когось переконувати, а бо щось доводити. Ваша справа вважати інше. Я просто ділюся своїм досвідом. Навіть я продав рентабельний бізнес тому, що не захтів втрачати залишки свого здоров’я. Працювати практично цілодобово та інколи ночувати у полі таке собі задоволення.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 28 жов, 2022 22:42, всього редагувалось 1 раз.
reus
 
Повідомлень: 3899
З нами з: 21.03.12
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:38

  vladimir07 написав:
  necovi4 написав:
  flyman написав:Купив за 61 продав за 58, а в февралі хотілка була 95.
Щоб продати, як пише Франт, "осетра прийшлось врізати на 40%".

Так и есть)))


А вы с какой отметки начали продавать пока за 58куе не продалась ?

70
necovi4
 
Повідомлень: 175
З нами з: 20.09.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:38

Не знаю как у кого, но по 6-8 часов без света и по 3-4 без интернета давит на психику и не дает забывать, что в стране война. И реально влияет на производительность труда. Просто опускаются руки. Думаю негативный экономический эффект для страны в целом тоже значительный.

Эффект на занятость и зарплаты очевидно негативный. Кржн ничего хорошего не ждет думаю. Половина от цен 2021 не за горами

Думаю что мой ремонт уже обогнал рыночную стоимость недвижимости с ним в придачу
adeges
 
Повідомлень: 4042
З нами з: 14.03.06
Подякував: 315 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:47

  барабашов написав:Вот знакомый продаёт
https://besplatka.ua/obyavlenie/prodazh ... 000-a61014
Тополиная 4-8
Покритикуйте
Можете и его набрать с пачкой авизо и промотивировать на сторону реуса


Если я правильно понял локацию, то там соседнее здание "Міністерство оборони України".
Вот прямо не верится, что кто-то в здравом уме не то что купит, но поселится в этом доме в текущей ситуации.
Вероятность попандоса слишком велика
ava121
 
Повідомлень: 39
З нами з: 13.10.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 23:03

  adeges написав:Не знаю как у кого, но по 6-8 часов без света и по 3-4 без интернета давит на психику и не дает забывать, что в стране война. И реально влияет на производительность труда. Просто опускаются руки. Думаю негативный экономический эффект для страны в целом тоже значительный.

Эффект на занятость и зарплаты очевидно негативный. Кржн ничего хорошего не ждет думаю. Половина от цен 2021 не за горами

Думаю что мой ремонт уже обогнал рыночную стоимость недвижимости с ним в придачу

У Вас есть ремонт и цела квартира! Поэтому устройте в выходные снеково-алкогольную вечеринку при аромо-свечах. Может даже понравится ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3543
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10369103701037110372
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2315, 2316, 2317
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23164 13814731
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 жов, 2022 22:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4900906
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4611
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3026)
29.10.2022 00:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.