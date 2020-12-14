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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:30
Сегодня был разговор. По информации одно премиум агентство недвижимости рекомендует рисовать ценник до 24.02., но на просмотре с реальным покупателем быть готовым 30-40% дисконт. На "вау" эффекте иногда удается скинуть дорогую недвижимость. Допускаю, что правда ...
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Setsib
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:38
BIGor написав:Чого ж тоді кияни не мігрували в ці забиті села?
Середня по Києву так і до 1 куе ніколи не доходила. Про дефіцит - давня байка, як відкрили безвіз - зразу 2 мільйони нікомунепотрібних дефіцитних робітників звалили збирать ябки.
ПС, зараз в провінції не забитій 200-300 уе хороша зарплата.
Тому, що це виснажлива фізична праця, та ще й з необхідними навиками і знаннями, це вам не штани протирати у теплому офісі. Впевнений, що більшість офісного планктону не змінило би своє тепле містечко на реальну виснажливу роботу, правда з іншою зарплатнею. У мене немає мети когось переконувати, а бо щось доводити. Ваша справа вважати інше. Я просто ділюся своїм досвідом. Навіть я продав рентабельний бізнес тому, що не захтів втрачати залишки свого здоров’я. Працювати практично цілодобово та інколи ночувати у полі таке собі задоволення.
Востаннє редагувалось reus
в П'ят 28 жов, 2022 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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reus
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:38
vladimir07 написав:
necovi4 написав: flyman написав:
Купив за 61 продав за 58, а в февралі хотілка була 95.
Щоб продати, як пише Франт, "осетра прийшлось врізати на 40%".
Так и есть)))
А вы с какой отметки начали продавать пока за 58куе не продалась ?
70
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necovi4
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:38
Не знаю как у кого, но по 6-8 часов без света и по 3-4 без интернета давит на психику и не дает забывать, что в стране война. И реально влияет на производительность труда. Просто опускаются руки. Думаю негативный экономический эффект для страны в целом тоже значительный.
Эффект на занятость и зарплаты очевидно негативный. Кржн ничего хорошего не ждет думаю. Половина от цен 2021 не за горами
Думаю что мой ремонт уже обогнал рыночную стоимость недвижимости с ним в придачу
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adeges
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:47
Если я правильно понял локацию, то там соседнее здание "Міністерство оборони України".
Вот прямо не верится, что кто-то в здравом уме не то что купит, но поселится в этом доме в текущей ситуации.
Вероятность попандоса слишком велика
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ava121
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 23:03
adeges написав:
Не знаю как у кого, но по 6-8 часов без света и по 3-4 без интернета давит на психику и не дает забывать, что в стране война. И реально влияет на производительность труда. Просто опускаются руки. Думаю негативный экономический эффект для страны в целом тоже значительный.
Эффект на занятость и зарплаты очевидно негативный. Кржн ничего хорошего не ждет думаю. Половина от цен 2021 не за горами
Думаю что мой ремонт уже обогнал рыночную стоимость недвижимости с ним в придачу
У Вас есть ремонт и цела квартира! Поэтому устройте в выходные снеково-алкогольную вечеринку при аромо-свечах. Может даже понравится
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stm
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